В Польше на протесте фермеров заметили одного из лидеров антиукраинской партии

На протесте фермеров в Варшаве заметили политиков, в частности, одного из лидеров антиукраинской партии «Конфедерация» Гжегожа Брауна и Кароля Навроцкого - кандидата в президенты, которого поддерживает оппозиционная партия «Право и справедливость». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свободу.

Сообщается, что в Варшаве продолжается протест фермеров, несколько тысяч человек 3 января собрались возле представительства Еврокомиссии. Фермеры традиционно создавали шум специальными трубками, скандировали «Долой Зеленый порядок» (речь идет об ужесточении экологических требований к сельхозпроизводству) и «Польша для поляков».

Протестующие имеют пять требований. Главные касаются соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами южноамериканского экономического союза Меркосур, Зеленого порядка и импорта украинской агропродукции в Польшу.

«В прошлом году протестовали и в этом дальше протестуем, потому что ничего не изменилось, ничего не решилось. Даже наоборот. Доходит до условий со странами Меркосуру, которая повлечет за собой упадок фермерства ЕС», - говорит один из лидеров фермерского протеста Томаш Обшанский.

На протесте фермеров корреспондент Радио Свобода заметила политиков, в частности, одного из лидеров антиукраинской партии «Конфедерация» Гжегожа Брауна и кандидата в президенты Кароля Навроцкого, которого поддерживает партия «Право и справедливость».

Сообщается, что пока они давали интервью и фотографировались со сторонниками, из толпы раздавались возгласы «Кароль следующий президент Польши».

От представительства Еврокомиссии фермеры отправились в оперный театр. Место неслучайное, там в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) начнется торжественная церемония открытия польского председательства в ЕС. Там, в частности, будут премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейского Совета Антониу Кошта. Поэтому фермеры надеются услышать от них какую-то реакцию на свои требования.

Протесты фермеров часто сопровождаются нарушениями общественного порядка, столкновениями с полицией, также в прошлом году возле правительства они разлили навоз. Город усиленно патрулирует полиция, чтобы избежать провокаций.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 января, в Варшаве пройдет большой протест фермеров, организованный под эгидой Объединения аграрных организаций.

УНН писал, что Украина стала заложницей внутриполитических дискуссий в Польше, где украинская продукция используется как инструмент в спорах.

Последний раз, польские фермеры блокировали границу 23 ноября, из-за внутриполитических проблем Польши.