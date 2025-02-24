ЄС обговорює новий пакет військової допомоги Україні до 30 млрд євро - ЗМІ

У ЄС розглядають новий пакет військової допомоги Україні, обсяг якого може становити від 20 до 30 мільярдів євро, остаточне рішення ухвалять лідери ЄС наступного тижня, повідомив у понеділок редактор Радіо Свобода із питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні обговорили додатковий пакет військової допомоги Україні. Досі немає згоди щодо суми. Надійде до лідерів ЄС наступного тижня. 20 мільярдів євро - імовірно, мінімум, може досягати 30 мільярдів - написав Йозвяк.

Нагадаємо

Голова Євроради Антоніу Кошта зазначав, що скликає засідання лідерів ЄС 6 березня, де обговорять питання підтримки України та посилення оборони Європи.

Це сталося після того, як голова дипломатії ЄС Кая Каллас анонсувала на сьогодні обговорення нової оборонної ініціативи, щоби підтримати Україну, і обговорення на зустрічі європейських лідерів 6 березня.

У пресі раніше обговорювали суму нової допомоги Україні від ЄС, вказуючи, що вона може бути значною. Це сталося після того, як міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 16 лютого повідомила про майбутній пакет допомоги Україні від ЄС, обсягом, подібним до сформованого фонду часів коронакризи. За шість років ЄС, частково у вигляді кредитів та прямої фінансової допомоги, виділив 724 млрд євро на відновлення після коронавірусу.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс визнав наявність "пліток" щодо цифр, але відмовився від припущень, вказавши лише, що ЄС планує надіслати Україні "дуже сильний сигнал" новим пакетом допомоги.

ЄС готує "дуже сильний сигнал" новим пакетом допомоги для України: єврокомісар прокоментував "плітки" щодо цифр