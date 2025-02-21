ЄС готує "дуже сильний сигнал" новим пакетом допомоги для України: єврокомісар прокоментував "плітки" щодо цифр

ЄС планує надіслати Україні "дуже сильний сигнал" новим пакетом допомоги, який може бути оголошено в понеділок. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Кубілюса запитали про плани ЄС щодо підтримки України, і він сказав, що позиція ЄС "дуже чітка", оскільки блок відданий "миру через силу".

Він натякнув, що блок просуватиметься з новим пакетом допомоги для України в понеділок, на тлі того, як, за його словами, "ми обговорюємо … усі можливості, які б дозволили нам у дуже терміновий спосіб надіслати дуже сильний сигнал українцям і світу про те, що ми стоїмо разом з Україною".

"Сподіваюся, що гарним приводом для такого послання буде… третя річниця війни, яка настане наступного понеділка", – сказав він.

Він визнав наявність "пліток" щодо цифр, але відмовився від припущень.

Раніше

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, 16 лютого, у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки повідомила виданню Bloomberg про майбутній пакет допомоги Україні від ЄС, обсягом, подібним до сформованого фонду часів коронакризи. За шість років ЄС, частково у вигляді кредитів та прямої фінансової допомоги, виділив 724 млрд євро на відновлення після коронавірусу. Видання Berliner Zeitung нагадала відповідний анонс глави дипломатичного відомства ФРН.