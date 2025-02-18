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ЄС готує безпрецедентний пакет допомоги Україні, ймовірно ідеться про понад 700 мільярдів євро - ЗМІ

ЄС готує безпрецедентний пакет допомоги Україні, ймовірно ідеться про понад 700 мільярдів євро - ЗМІ

Київ • УНН

 • 32505 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини анонсувала масштабний пакет військової допомоги Україні від ЄС. За її словами, розмір допомоги може сягнути 700 млрд євро, подібно до фонду часів коронакризи.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, 16 лютого, у кулуарах Мюнхенської конференції повідомила виданню Bloomberg про майбутній запуск допомоги Україні від ЄС, обсягом подібним до сформованого фонду часів коронакризи. За шість років ЄС, частково у вигляді кредитів та прямої фінансової допомоги, виділив 724 млрд євро на відновлення після коронавірусу. Видання Berliner Zeitung нагадала відповідний анонс глави дипломатичного відомства ФРН, передає УНН.

Деталі

ЄС, судячи з усього, збирає багатомільярдний пакет для закупівлі військового обладнання у рамках розробки гарантії безпеки для України. Про відповідні плани на полях Мюнхенської конференції дізнався Bloomberg:

Відомо, що значна частина обговорення у Мюнхені була зосереджена на темах навколо подій в Україні, а такодж на тому, про які гарантії безпеки з боку ЄС може йти мова.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю в кулуарах мюнхенської зустрічі заявила наступне:

Подібно до євро або коронакризи, зараз існує фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться в найближчому майбутньому - Ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не бачили в цьому вимірі

- передає слова Бербок інформаційна агенція Bloomberg

Berliner Zeitung пише, що міністр закордонних справ ФРН забігла наперед і дала уявлення про порядок величини. Тобто натякнула, що мова може йти про 700 мільярдів євро. Чому? Бо наскільки відомо,  попередні роки було сформовано фонд допомоги ЄС у розмірі 724 млрд євро, який був виділений на боротьбу із COVID-19. 

Грецькі винищувачі в Україні: Le Monde пише про ймовірність поставок F-16 Block 30, військові джерела спростовують17.02.25, 17:14 • 106547 переглядiв

Довідка

Еuronews нагадує, що через три роки після створення масштабного Фонду відновлення та підвищення стійкості після пандемії (ARF) держави-члени ЄС використали менше третини з 723,8 млрд євро грантів та кредитів.

Бербок очікує на довгострокові гарантії безпеки для України

У заяві про ситуацію Бербок каже, що світ прийде лише через силу:

Для цього необхідні жорсткі та довгострокові гарантії безпеки для України, сильне НАТО та прогрес у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу". Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України — надаючи військову, гуманітарну та фінансову підтримку. Після російського вторгнення ми, європейці, надали підтримку Україні, виділивши загалом понад 134 мільярди євро, а лише Німеччина виділила майже 44 мільярди євро. Сила Європи "заснована, незважаючи на всі наші відмінності, на нашій єдності

- ідеться у матеріалі.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що посли країн ЄС обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на 5 млрд євро. Допомога включатиме артилерійські боєприпаси, системи ППО, ракети та підтримку бригад ЗСУ.

У кремлі кажуть, що путін готовий до переговорів із Зеленським, але є нюанс18.02.25, 12:14 • 23058 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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