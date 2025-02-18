ЄС готує безпрецедентний пакет допомоги Україні, ймовірно ідеться про понад 700 мільярдів євро - ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, 16 лютого, у кулуарах Мюнхенської конференції повідомила виданню Bloomberg про майбутній запуск допомоги Україні від ЄС, обсягом подібним до сформованого фонду часів коронакризи. За шість років ЄС, частково у вигляді кредитів та прямої фінансової допомоги, виділив 724 млрд євро на відновлення після коронавірусу. Видання Berliner Zeitung нагадала відповідний анонс глави дипломатичного відомства ФРН, передає УНН.

Деталі

ЄС, судячи з усього, збирає багатомільярдний пакет для закупівлі військового обладнання у рамках розробки гарантії безпеки для України. Про відповідні плани на полях Мюнхенської конференції дізнався Bloomberg:

Відомо, що значна частина обговорення у Мюнхені була зосереджена на темах навколо подій в Україні, а такодж на тому, про які гарантії безпеки з боку ЄС може йти мова.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю в кулуарах мюнхенської зустрічі заявила наступне:

Подібно до євро або коронакризи, зараз існує фінансовий пакет для безпеки в Європі. Це станеться в найближчому майбутньому - Ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не бачили в цьому вимірі - передає слова Бербок інформаційна агенція Bloomberg

Berliner Zeitung пише, що міністр закордонних справ ФРН забігла наперед і дала уявлення про порядок величини. Тобто натякнула, що мова може йти про 700 мільярдів євро. Чому? Бо наскільки відомо, попередні роки було сформовано фонд допомоги ЄС у розмірі 724 млрд євро, який був виділений на боротьбу із COVID-19.

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Довідка

Еuronews нагадує, що через три роки після створення масштабного Фонду відновлення та підвищення стійкості після пандемії (ARF) держави-члени ЄС використали менше третини з 723,8 млрд євро грантів та кредитів.

Бербок очікує на довгострокові гарантії безпеки для України

У заяві про ситуацію Бербок каже, що світ прийде лише через силу:

Для цього необхідні жорсткі та довгострокові гарантії безпеки для України, сильне НАТО та прогрес у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу". Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України — надаючи військову, гуманітарну та фінансову підтримку. Після російського вторгнення ми, європейці, надали підтримку Україні, виділивши загалом понад 134 мільярди євро, а лише Німеччина виділила майже 44 мільярди євро. Сила Європи "заснована, незважаючи на всі наші відмінності, на нашій єдності - ідеться у матеріалі.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що посли країн ЄС обговорять надання Україні додаткової військової допомоги на 5 млрд євро. Допомога включатиме артилерійські боєприпаси, системи ППО, ракети та підтримку бригад ЗСУ.

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