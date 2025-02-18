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ЕС готовит беспрецедентный пакет помощи Украине, вероятно речь идет о более 700 миллиардах евро - СМИ

ЕС готовит беспрецедентный пакет помощи Украине, вероятно речь идет о более 700 миллиардах евро - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12388 просмотра

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Министр иностранных дел Германии анонсировала масштабный пакет военной помощи Украине от ЕС. По ее словам, размер помощи может достичь 700 млрд евро, подобно фонду времен коронакризиса.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, 16 февраля, в кулуарах Мюнхенской конференции сообщила изданию Bloomberg о предстоящем запуске помощи Украине от ЕС, объемом подобным сформированному фонду времен коронакризиса. За шесть лет ЕС, частично в виде кредитов и прямой финансовой помощи, выделил 724 млрд евро на восстановление после коронавируса. Издание Berliner Zeitung напомнила соответствующий анонс главы дипломатического ведомства ФРГ, передает УНН.

Детали

ЕС, судя по всему, собирает многомиллиардный пакет для закупки военного оборудования в рамках разработки гарантии безопасности для Украины. О соответствующих планах на полях Мюнхенской конференции узнал Bloomberg:

Известно, что значительная часть обсуждения в Мюнхене была сосредоточена на темах вокруг событий в Украине, а также на том, о каких гарантиях безопасности со стороны ЕС может идти речь.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью в кулуарах мюнхенской встречи заявила следующее:

Подобно евро или коронакризису, сейчас существует финансовый пакет для безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем - Мы запустим большой пакет, который никогда раньше не видели в этом измерении

- передает слова Бербок информационное агентство Bloomberg

Berliner Zeitung пишет, что министр иностранных дел ФРГ забежала наперед и дала представление о порядке величины. То есть намекнула, что речь может идти о 700 миллиардах евро. Почему? Потому что насколько известно,  предыдущие годы был сформирован фонд помощи ЕС в размере 724 млрд евро, который был выделен на борьбу с COVID-19. 

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Справка

Еuronews напоминает, что через три года после создания масштабного Фонда восстановления и повышения устойчивости после пандемии (ARF) государства-члены ЕС использовали менее трети из 723,8 млрд евро грантов и кредитов.

Бербок ожидает долгосрочных гарантий безопасности для Украины


В заявлении о ситуации Бербок говорит, что мир придет только через силу: "Для этого необходимы жесткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, сильное НАТО и прогресс в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз". Как европейцы, как немцы, мы твердо стоим на стороне Украины - предоставляя военную, гуманитарную и финансовую поддержку. После российского вторжения мы, европейцы, оказали поддержку Украине, выделив в целом более 134 миллиардов евро, а только Германия выделила почти 44 миллиарда евро. Сила Европы "основана, несмотря на все наши различия, на нашем единстве", говорится в материале.

Напомним,

УНН сообщал, что послы стран ЕС ообсудят предоставление Украине дополнительной военной помощи на 5 млрд евро. Помощь будет включать артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, ракеты и поддержку бригад ВСУ.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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