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В кремле говорят, что путин готов к переговорам с Зеленским, но есть нюанс

В кремле говорят, что путин готов к переговорам с Зеленским, но есть нюанс

Киев  •  УНН

 • 2280 просмотра

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путин готов к переговорам с Зеленским, но с учетом «юридических аспектов легитимности» украинского президента. Ранее Кремль заявлял об отсутствии суверенитета Украины и недействительности будущих соглашений.

российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом необходимо учитывать юридические аспекты, связанные с «легитимностью» главы украинского государства.

Об этом заявил пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Спикер, в частности, напомнил, что соответствующие заявления неоднократно звучали из уст самого Путина.

При необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности

- сказал Песков.

Напомним,

На днях в кремле заявили, что Украина не имеет права вести переговоры с россией из-за отсутствия у нее суверенитета. Кроме того, в москве считают, что любые соглашения, достигнутые с Киевом в будущем, будут недействительными.

Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и России.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в американо-российских переговорах в Эр-Рияде.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
er-riyadЭр-Рияд
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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