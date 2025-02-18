В кремле говорят, что путин готов к переговорам с Зеленским, но есть нюанс
Киев • УНН
путин готов к переговорам с Зеленским, но с учетом «юридических аспектов легитимности» украинского президента. Ранее Кремль заявлял об отсутствии суверенитета Украины и недействительности будущих соглашений.
российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом необходимо учитывать юридические аспекты, связанные с «легитимностью» главы украинского государства.
Об этом заявил пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Спикер, в частности, напомнил, что соответствующие заявления неоднократно звучали из уст самого Путина.
При необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности
Напомним,
На днях в кремле заявили, что Украина не имеет права вести переговоры с россией из-за отсутствия у нее суверенитета. Кроме того, в москве считают, что любые соглашения, достигнутые с Киевом в будущем, будут недействительными.
Сегодня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и России.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в американо-российских переговорах в Эр-Рияде.