В кремле говорят, что путин готов к переговорам с Зеленским, но есть нюанс

российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом необходимо учитывать юридические аспекты, связанные с «легитимностью» главы украинского государства.

Об этом заявил пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Спикер, в частности, напомнил, что соответствующие заявления неоднократно звучали из уст самого Путина.

При необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности