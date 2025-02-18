У кремлі кажуть, що путін готовий до переговорів із Зеленським, але є нюанс

російський диктатор володимир путін готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому необхідно враховувати юридичні аспекти, пов'язані з "легітимністю" глави української держави.

Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.

Спікер, зокрема, нагадав, що відповідні заяви неодноразово лунали з вуст самого путіна.

За необхідності він буде готовий вести переговори і з Зеленським. Разом з тим, юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з урахуванням реальності