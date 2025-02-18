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У кремлі кажуть, що путін готовий до переговорів із Зеленським, але є нюанс

У кремлі кажуть, що путін готовий до переговорів із Зеленським, але є нюанс

Київ • УНН

 • 23058 перегляди

путін готовий до переговорів із Зеленським, але з урахуванням "юридичних аспектів легітимності" українського президента. Раніше Кремль заявляв про відсутність суверенітету України та недійсність майбутніх угод.

російський диктатор володимир путін готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому необхідно враховувати юридичні аспекти, пов'язані з "легітимністю" глави української держави.

Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.

Спікер, зокрема, нагадав, що відповідні заяви неодноразово лунали з вуст самого путіна.

За необхідності він буде готовий вести переговори і з Зеленським. Разом з тим, юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з урахуванням реальності

- сказав пєсков.

Нагадаємо

Днями у кремлі заявили, що Україна не має права вести переговори з росією через відсутність у неї суверенітету. Крім того, у москві вважають, що будь-які угоди, досягнуті з Києвом у майбутньому, будуть недійсними.

Сьогодні у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочалися переговори делегацій США та росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в американсько-російських переговорах в Ер-Ріяді.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
er-riiadЕр-Ріяд
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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