У кремлі кажуть, що путін готовий до переговорів із Зеленським, але є нюанс
Київ • УНН
путін готовий до переговорів із Зеленським, але з урахуванням "юридичних аспектів легітимності" українського президента. Раніше Кремль заявляв про відсутність суверенітету України та недійсність майбутніх угод.
російський диктатор володимир путін готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому необхідно враховувати юридичні аспекти, пов'язані з "легітимністю" глави української держави.
Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Спікер, зокрема, нагадав, що відповідні заяви неодноразово лунали з вуст самого путіна.
За необхідності він буде готовий вести переговори і з Зеленським. Разом з тим, юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з урахуванням реальності
Нагадаємо
Днями у кремлі заявили, що Україна не має права вести переговори з росією через відсутність у неї суверенітету. Крім того, у москві вважають, що будь-які угоди, досягнуті з Києвом у майбутньому, будуть недійсними.
Сьогодні у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді розпочалися переговори делегацій США та росії.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в американсько-російських переговорах в Ер-Ріяді.