Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в переговорах з рф в Ер-Ріяді, але візит до Саудівської Аравії буде

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в американсько-російських переговорах цього тижня в Ер-Ріяді, але цього тижня він поїде до Саудівської Аравії для окремих переговорів з офіційними особами Саудівської Аравії, пише УНН з посиланням на CNN.

Україна не братиме участі. Україна про них нічого не знала. Україна сприймає будь-які переговори про Україну без України як (переговори) без результату. Ми не можемо визнавати нічого або жодні домовленості про нас без нас