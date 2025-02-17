Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в переговорах з рф в Ер-Ріяді, але візит до Саудівської Аравії буде
Київ • УНН
Президент України не братиме участі в американсько-російських переговорах в Ер-Ріяді, оскільки Україну не повідомили про них. Зеленський здійснить окремий візит до Саудівської Аравії та ОАЕ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в американсько-російських переговорах цього тижня в Ер-Ріяді, але цього тижня він поїде до Саудівської Аравії для окремих переговорів з офіційними особами Саудівської Аравії, пише УНН з посиланням на CNN.
Україна не братиме участі. Україна про них нічого не знала. Україна сприймає будь-які переговори про Україну без України як (переговори) без результату. Ми не можемо визнавати нічого або жодні домовленості про нас без нас
Президент підтвердив, що цього тижня здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів, але ця зустріч не пов’язана з американсько-російськими переговорами, які мають розпочатися у вівторок в Ер-Ріяді.
Зеленський додав, що запитає наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, що йому відомо про переговори, "просто з інтересу".
Рубіо прибуває до Саудівської Аравії для переговорів з рф про припинення війни в Україні17.02.25, 09:24 • 39840 переглядiв