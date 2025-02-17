Рубіо прибуває до Саудівської Аравії для переговорів з рф про припинення війни в Україні
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо відвідає Саудівську Аравію для переговорів з російськими представниками про завершення війни в Україні. Зустріч відбудеться за ініціативою Трампа після його розмов із путіним та Зеленським.
Державний секретар США Марко Рубіо прибуває до Саудівської Аравії в понеділок перед очікуваними переговорами з російськими офіційними особами, спрямованими на припинення майже трирічної війни москви в Україні, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Переговори слідують після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп поговорив з російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським по телефону і наказав вищим посадовим особам почати переговори щодо війни, яку він неодноразово обіцяв припинити під час своєї президентської кампанії.
Ер-Ріяд, який також бере участь у переговорах з Вашингтоном щодо майбутнього сектора Гази, як зазначається, зіграв певну роль у перших контактах між адміністрацією Трампа, яка вступила на посаду 20 січня, та москвою, допомагаючи забезпечити обмін ув’язненими минулого тижня.
Головний дипломат США Рубіо, який у суботу розмовляв по телефону зі своїм російським колегою, головою мзс рф сергієм лавровим, як вказано, зустрінеться з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії разом із радником Трампа з національної безпеки Майком Волцем і спецпредставником Білого дому на Близькому Сході Стівом Віткоффом, повідомили Reuters американський законодавець та джерело. Не відразу було зрозуміло, з ким вони зустрінуться з росії.
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Ці переговори, як пише видання, стануть одними з перших особистих дискусій на високому рівні за багато років між російськими та американськими офіційними особами та мають передувати зустрічі між президентами США та росії.
У неділю Рубіо заявив, що найближчі тижні та дні визначать, чи серйозно путін налаштований на укладення миру.
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У регіоні також перебуває Президент України Володимир Зеленський. Зеленський, який прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів у неділю, заявив, що також має намір відвідати Саудівську Аравію та Туреччину, але дати не визначено. Він сказав, що не планує зустрічатися з офіційними особами росії чи США, і, "як вважають, Україна не буде запрошена на переговори, організовані Саудівською Аравією", пише видання.
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Очікується, що Рубіо зустрінеться з наслідним принцом Мохаммедом ібн Салманом у Саудівській Аравії. Імовірно, на порядку денному буде пропозиція Трампа щодо переселення палестинських жителів Гази в інші арабські країни та щодо того, щоб США очолили відновлення їхніх будинків.
Ця пропозиція розлютила арабський світ і посилила побоювання палестинців у Газі бути вигнаними з прибережної смуги, вказує видання.
Рубіо відвідав Ізраїль у неділю та зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, пообіцявши підтримати Ізраїль у його регіональному суперництві з Іраном.