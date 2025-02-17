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15 березня, 19:03 • 119195 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178171 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144311 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136265 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115975 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107218 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102697 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Делегації росії і США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок

Делегації росії і США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок

Київ • УНН

 • 85325 перегляди

У вівторок в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни. Українська сторона висловлює занепокоєння щодо переговорів без її участі.

Зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії. Про це інформує американське видання Axios із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ця "зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США і росією" після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем рф володимиром путіним.

Зустріч викликала велике занепокоєння і розчарування в українському уряді, стурбованому американсько-російською угодою за спиною Києва

- пише Axios.

У публікації йдеться про те, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

За повідомленнями джерела Axios, з боку росії, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ рф сергій лавров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом.

Президент США Дональд Трамп заявив про участь Зеленського в мирних переговорах між росією та Україною. Трамп також анонсував можливу зустріч з путіним найближчим часом.

Трамп може підштовхнути путіна до переговорів - Зеленський16.02.25, 20:48 • 53555 переглядiв

Віта Зеленецька

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