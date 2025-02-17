Делегації росії і США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок
Київ • УНН
У вівторок в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни. Українська сторона висловлює занепокоєння щодо переговорів без її участі.
Зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії. Про це інформує американське видання Axios із посиланням на джерела, передає УНН.
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Зазначається, що ця "зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США і росією" після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем рф володимиром путіним.
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У публікації йдеться про те, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.
За повідомленнями джерела Axios, з боку росії, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ рф сергій лавров.
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