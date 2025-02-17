Делегації росії і США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок

Зустріч високопосадовців США та росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії. Про це інформує американське видання Axios із посиланням на джерела, передає УНН.

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Зазначається, що ця "зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США і росією" після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем рф володимиром путіним.

Зустріч викликала велике занепокоєння і розчарування в українському уряді, стурбованому американсько-російською угодою за спиною Києва - пише Axios.

У публікації йдеться про те, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

За повідомленнями джерела Axios, з боку росії, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ рф сергій лавров.

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