Трамп підтвердив участь Зеленського у мирних переговорах між Україною та росією

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь Президента Володимира Зеленського в мирних переговорах між росією та Україною. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

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Під час спілкування зі знімальною групою телеканалу, журналістка запитала у Трампа, чи "долучиться" Зеленський до мирних переговорів, на що Президент США відповів: "Так. Він буде залучений". Трамп не уточнив, яким чином український президент доєднається до перемовин.

Виступаючи перед журналістами, Трамп також сказав, що він "наполегливо працює" над досягненням миру і додав, що вважає, що і Зеленський, і путін "хочуть припинити війну". Окрім того, Трамп заявив, що "дуже скоро" може зустрітися з лідером кремля путіним.

Нагадаємо

В суботу, 15 лютого в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Про це повідомив високопоставлений український посадовець журналістці FOX News.

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