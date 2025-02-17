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05:23 • 27243 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125540 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184474 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148794 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139954 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117896 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108339 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143789 перегляди

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Трамп підтвердив участь Зеленського у мирних переговорах між Україною та росією

Трамп підтвердив участь Зеленського у мирних переговорах між Україною та росією

Київ • УНН

 • 79471 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про участь Зеленського в мирних переговорах між росією та Україною. Трамп також анонсував можливу зустріч з путіним найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп підтвердив участь Президента Володимира Зеленського в мирних переговорах між росією та Україною. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає УНН.

Деталі

Під час спілкування зі знімальною групою телеканалу, журналістка запитала у Трампа, чи "долучиться" Зеленський до мирних переговорів, на що Президент США відповів: "Так. Він буде залучений". Трамп не уточнив, яким чином український президент доєднається до перемовин.

Виступаючи перед журналістами, Трамп також сказав, що він "наполегливо працює" над досягненням миру і додав, що вважає, що і Зеленський, і путін "хочуть припинити війну". Окрім того, Трамп заявив, що "дуже скоро" може зустрітися з лідером кремля путіним.

Нагадаємо

В суботу, 15 лютого в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Про це повідомив високопоставлений український посадовець журналістці FOX News.

"Успіх можливий": Зеленський про початок роботи із командою Трампа16.02.25, 03:35 • 36979 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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