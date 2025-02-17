Трамп подтвердил участие Зеленского в мирных переговорах между Украиной и россией

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Президента Владимира Зеленского в мирных переговорах между россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

Детали

Во время общения со съемочной группой телеканала, журналистка спросила у Трампа, "присоединится ли" Зеленский к мирным переговорам, на что Президент США ответил: "Да. Он будет вовлечен". Трамп не уточнил, каким образом украинский президент присоединится к переговорам.

Выступая перед журналистами, Трамп также сказал, что он "упорно работает" над достижением мира и добавил, что считает, что и Зеленский, и путин "хотят прекратить войну". Кроме того, Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с лидером кремля путиным.

Напомним

В субботу, 15 февраля в СМИ появилась информация о том, что украинскую сторону не пригласили и не проинформировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник журналистке FOX News.

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