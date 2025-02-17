Трамп подтвердил участие Зеленского в мирных переговорах между Украиной и россией
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил об участии Зеленского в мирных переговорах между россией и Украиной. Трамп также анонсировал возможную встречу с путиным в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Президента Владимира Зеленского в мирных переговорах между россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.
Детали
Во время общения со съемочной группой телеканала, журналистка спросила у Трампа, "присоединится ли" Зеленский к мирным переговорам, на что Президент США ответил: "Да. Он будет вовлечен". Трамп не уточнил, каким образом украинский президент присоединится к переговорам.
Выступая перед журналистами, Трамп также сказал, что он "упорно работает" над достижением мира и добавил, что считает, что и Зеленский, и путин "хотят прекратить войну". Кроме того, Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с лидером кремля путиным.
Напомним
В субботу, 15 февраля в СМИ появилась информация о том, что украинскую сторону не пригласили и не проинформировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник журналистке FOX News.
"Успех возможен": Зеленский о начале работы с командой Трампа о начале работы с командой Трампа16.02.25, 03:35 • 34439 просмотров