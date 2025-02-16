"Успех возможен": Зеленский о начале работы с командой Трампа о начале работы с командой Трампа
Киев • УНН
Украинская команда начала сотрудничество с командой Дональда Трампа над специальным соглашением между странами. Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и встретился с высокопоставленными чиновниками США перед Мюнхенской конференцией.
Украинская команда начала работу с командой президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и чувствует, что "успех возможен". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Детали
В субботу, 15 февраля Президент Владимир Зеленский сообщил о начале работы с командой Дональда Трампа.
Мы начали работу с командой Президента Трампа и уже чувствуем, что успех возможен. Именно на Америку сейчас в мире смотрят как на силу, способную не только остановить войну, но и помочь обеспечить надежность мира после войны
Владимир Зеленский отметил, что перед Мюнхенской конференцией имел "хороший телефонный разговор" с Дональдом Трампом и "содержательную" встречу с вице-президентом Ди Вэнсом и госсекретарем Рубио. Также в Киеве ожидают спецпредставителя по вопросам России и Украины Келлога.
Наши команды очень подробно, внимательно работают над специальным соглашением между нашими странами, которое обязательно укрепит Америку и Украину. Мы стремимся, чтобы это стало успехом именно так, как мы договаривались
Глава украинского государства отметил также "хорошие встречи" с сенаторами США и членами Палаты представителей. Комментируя работу на Мюнхенской конференции по безопасности, президент отметил, что "поддержка - ощутима", а "единство - неизменно".
"Конечно, и в дальнейшем будет очень много разнообразных попыток путина обмануть всех и затянуть войну. Но настоящий мир возможен. И мы должны его достичь: Украина, Соединенные Штаты, Европа. Это наша с вами общая безопасность", - добавил Президент Украины.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что позиция Украины должна быть главной в мирных переговорах. США и ЕС являются важными партнерами, но Украина должна иметь лидерство в этом процессе.
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