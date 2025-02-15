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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127553 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150153 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140709 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118452 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський про переговори: позиція України є головною

Зеленський про переговори: позиція України є головною

Київ • УНН

 • 24727 перегляди

Президент Зеленський заявив, що позиція України має бути головною у мирних переговорах. США та ЄС є важливими партнерами, але Україна повинна мати лідерство у цьому процесі.

У мирних переговорах позиція України має бути головно. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Ми є частиною європейського континенту і будемо частиною ЄС, тому для нас голос Європи має звучати на одному рівні. Так, США є головним стратегічним партнером у військовому плані, але ви також є дуже великим партнером, і вони, лідер ЄС, дуже допомогли. Тому нам у будь-якому випадку потрібна будь-яка дипломатія в майбутньому

- сказав Зеленський.

Президент зазначив, що майбутнє – це не тільки результат, майбутнє – це шлях, й на ньому ми маємо йти пліч-о-пліч з Європою.

"Війна в Україні. Ось чому Україна має я вважаю, мати лідерство у цій справі, я думаю, що наша позиція є головною в цьому випадку",- заявив Зеленський.

Доповнення

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні не передбачають широкого залучення європейських країн.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу зобов’язані забезпечити Україні найкращі умови для можливих мирних переговорів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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