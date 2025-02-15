Зеленський про переговори: позиція України є головною
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що позиція України має бути головною у мирних переговорах. США та ЄС є важливими партнерами, але Україна повинна мати лідерство у цьому процесі.
У мирних переговорах позиція України має бути головно. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.
Ми є частиною європейського континенту і будемо частиною ЄС, тому для нас голос Європи має звучати на одному рівні. Так, США є головним стратегічним партнером у військовому плані, але ви також є дуже великим партнером, і вони, лідер ЄС, дуже допомогли. Тому нам у будь-якому випадку потрібна будь-яка дипломатія в майбутньому
Президент зазначив, що майбутнє – це не тільки результат, майбутнє – це шлях, й на ньому ми маємо йти пліч-о-пліч з Європою.
"Війна в Україні. Ось чому Україна має я вважаю, мати лідерство у цій справі, я думаю, що наша позиція є головною в цьому випадку",- заявив Зеленський.
Доповнення
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни в Україні не передбачають широкого залучення європейських країн.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу зобов’язані забезпечити Україні найкращі умови для можливих мирних переговорів.