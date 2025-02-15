Зеленський про переговори: позиція України є головною

У мирних переговорах позиція України має бути головно. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Ми є частиною європейського континенту і будемо частиною ЄС, тому для нас голос Європи має звучати на одному рівні. Так, США є головним стратегічним партнером у військовому плані, але ви також є дуже великим партнером, і вони, лідер ЄС, дуже допомогли. Тому нам у будь-якому випадку потрібна будь-яка дипломатія в майбутньому