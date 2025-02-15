Зеленский о переговорах: позиция Украины является главной

В мирных переговорах позиция Украины должна быть главной. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Мы являемся частью европейского континента и будем частью ЕС, поэтому для нас голос Европы должен звучать на одном уровне. Да, США являются главным стратегическим партнером в военном плане, но вы также являетесь очень большим партнером, и они, лидер ЕС, очень помогли. Поэтому нам в любом случае нужна любая дипломатия в будущем - сказал Зеленский.

Президент отметил, что будущее - это не только результат, будущее - это путь, и на нем мы должны идти бок о бок с Европой.

«Война в Украине. Вот почему Украина должна я считаю, иметь лидерство в этом деле, я думаю, что наша позиция является главной в этом случае»,- заявил Зеленский.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны в Украине не предусматривают широкого привлечения европейских стран.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса обязаны обеспечить Украине наилучшие условия для возможных мирных переговоров.