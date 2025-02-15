Рютте: НАТО працює над створенням найкращих умов для України на переговорах

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу зобов’язані забезпечити Україні найкращі умови для можливих мирних переговорів. Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Щодо України є чітке розуміння, зобов'язання зробити так, щоб в України були найкращі умови для переговорів, продовжити підготовку, постачання озброєнь — зазначив Рютте.

"Результати мирних переговорів повинні полягати в тому, що Україна залишається державою, яка ніколи не буде більше наражатися на такі небезпеки з боку росії, з тим, щоб був забезпечений мир, американці згодні з цим", - додав він.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна без членства в НАТО потребуватиме чимало коштів на стримання 1,3-1,5-мільйонної російської армії. Ідеться про десятки мільярдів.