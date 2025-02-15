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05:23 • 18959 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123641 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183242 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147609 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139042 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117458 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108072 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142463 перегляди

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Рютте: НАТО працює над створенням найкращих умов для України на переговорах

Рютте: НАТО працює над створенням найкращих умов для України на переговорах

Київ • УНН

 • 25580 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив про зобов'язання Альянсу забезпечити Україні найкращі умови для мирних переговорів. Метою є гарантування безпеки України від подальшої агресії з боку Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу зобов’язані забезпечити Україні найкращі умови для можливих мирних переговорів. Про це він сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Щодо України є чітке розуміння, зобов'язання зробити так, щоб в України були найкращі умови для переговорів, продовжити підготовку, постачання озброєнь

— зазначив Рютте.

"Результати мирних переговорів повинні полягати в тому, що Україна залишається державою, яка ніколи не буде більше наражатися на такі небезпеки з боку росії, з тим, щоб був забезпечений мир, американці згодні з цим", - додав він. 

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна без членства в НАТО потребуватиме чимало коштів на стримання 1,3-1,5-мільйонної російської армії. Ідеться про десятки мільярдів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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