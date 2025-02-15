Рютте: НАТО работает над созданием наилучших условий для Украины на переговорах

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса обязаны обеспечить Украине наилучшие условия для возможных мирных переговоров. Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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По Украине есть четкое понимание, обязательства сделать так, чтобы у Украины были лучшие условия для переговоров, продолжить подготовку, поставки вооружений - отметил Рютте.

"Результаты мирных переговоров должны заключаться в том, что Украина остается государством, которое никогда не будет больше подвергаться таким опасностям со стороны россии, с тем, чтобы был обеспечен мир, американцы согласны с этим", - добавил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине без членства в НАТО потребуется немало средств на сдерживание 1,3-1,5-миллионной российской армии. Речь идет о десятках миллиардов.