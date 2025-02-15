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Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 36860 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

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10:28 • 55763 просмотра

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Рютте: НАТО работает над созданием наилучших условий для Украины на переговорах

Рютте: НАТО работает над созданием наилучших условий для Украины на переговорах

Киев  •  УНН

 • 5459 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил об обязательствах Альянса обеспечить Украине наилучшие условия для мирных переговоров. Целью является обеспечение безопасности Украины от дальнейшей агрессии со стороны россии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса обязаны обеспечить Украине наилучшие условия для возможных мирных переговоров. Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

По Украине есть четкое понимание, обязательства сделать так, чтобы у Украины были лучшие условия для переговоров, продолжить подготовку, поставки вооружений

- отметил Рютте.

"Результаты мирных переговоров должны заключаться в том, что Украина остается государством, которое никогда не будет больше подвергаться таким опасностям со стороны россии, с тем, чтобы был обеспечен мир, американцы согласны с этим", - добавил он. 

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине без членства в НАТО потребуется немало средств на сдерживание 1,3-1,5-миллионной российской армии. Речь идет о десятках миллиардов.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
ukrainaУкраина

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