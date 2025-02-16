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"Успіх можливий": Зеленський про початок роботи із командою Трампа

Київ • УНН

 • 36979 перегляди

Українська команда почала співпрацю з командою Дональда Трампа над спеціальною угодою між країнами. Зеленський провів телефонну розмову з Трампом та зустрівся з високопосадовцями США перед Мюнхенською конференцією.

Українська команда розпочала роботу з командою президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа й відчуває, що "успіх можливий". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

Деталі

В суботу, 15 лютого Президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи з командою Дональда Трампа.

Ми розпочали роботу з командою Президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий. Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни

- йдеться у дописі Президента України.

Володимир Зеленський зазначив, що перед Мюнхенською конференцією мав "хорошу телефонну розмову" із Дональдом Трампом та "змістовну" зустріч із віцепрезидентом Ді Венсом і держсекретарем Рубіо. Також в Києві очікують спецпредставника з питань Росії та України Келлога.

Наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну. Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись

- написав Володимир Зеленський.

Глава української держави відзначив також "хороші зустрічі" з сенаторами США та членами Палати представників. Коментуючи роботу на Мюнхенській безпековій конференції, президент відзначив, що "підтримка – відчутна", а "єдність – незмінна".

"Звичайно, і надалі буде дуже багато різноманітних намагань путіна обманути всіх і затягнути війну. Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека", - додав Президент України.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що позиція України має бути головною у мирних переговорах. США та ЄС є важливими партнерами, але Україна повинна мати лідерство у цьому процесі.

Команда Трампа вирушила до Саудівської Аравії для проведення мирних переговорів15.02.25, 21:05 • 77808 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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