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06:50 • 13497 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 50731 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127849 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186631 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150380 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140824 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118539 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108478 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103074 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146074 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Зеленський з дружиною прибули до ОАЕ: що обговорюватимуть в Абу-Дабі

Зеленський з дружиною прибули до ОАЕ: що обговорюватимуть в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 61914 перегляди

Президент України з першою леді здійснюють офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед ключових тем - звільнення полонених, інвестиції та гуманітарна програма.

Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Президента України.

Деталі

У неділю, 16 лютого літак президентського подружжя уже приземлився в Абу-Дабі. 

Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство

- прокоментував візит Зеленський.

Президент України додав, що серед ключових тем буде також велика гуманітарна програма.

Нагадаємо

Українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. 

Спецпосланець Трампа вирушив до Саудівської Аравії на переговори із планом на успіх16.02.25, 19:37 • 44832 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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