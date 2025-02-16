Зеленський з дружиною прибули до ОАЕ: що обговорюватимуть в Абу-Дабі
Київ • УНН
Президент України з першою леді здійснюють офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед ключових тем - звільнення полонених, інвестиції та гуманітарна програма.
Президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Президента України.
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У неділю, 16 лютого літак президентського подружжя уже приземлився в Абу-Дабі.
Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство
Президент України додав, що серед ключових тем буде також велика гуманітарна програма.
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