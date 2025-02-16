Спецпосланець Трампа вирушив до Саудівської Аравії на переговори із планом на успіх
Київ • УНН
Стівен Віткофф разом з радником з нацбезпеки Волтцем вирушили до Саудівської Аравії для переговорів щодо врегулювання російско-української війни.
Спецпосланець Трампа Стівен Віткофф оголосив про візит до Саудівської Аравії і пояснив, чого очікує від зустрічі: на його думку, у результаті, має бути досягнуто значного прогресу. До Саудівської Аравії, крім Віткоффа, вирушать радник із нацбезпеки Волтц і держсекретар Рубіо.
Передає УНН із посиланням на Reuters та Fox News.
Деталі
У неділю Стів Віткофф заявив, що пізніше цього дня він вирушить до Саудівської Аравії разом з радником з національної безпеки Майком Уолтцом для переговорів про те, як покласти край російській агресії проти України.
Офіційним підтвердженням того, що переговори відбудуться, стала заява Віткоффа на телеканалі Fox News.
Я вирушаю сьогодні ввечері. Я полечу туди з радником із національної безпеки (Майком Волтцем), і ми проведемо зустрічі за вказівкою президента.
Сподіваюся, ми досягнемо справді значного прогресу
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