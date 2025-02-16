Спецпосланець Трампа вирушив до Саудівської Аравії на переговори із планом на успіх

Спецпосланець Трампа Стівен Віткофф оголосив про візит до Саудівської Аравії і пояснив, чого очікує від зустрічі: на його думку, у результаті, має бути досягнуто значного прогресу. До Саудівської Аравії, крім Віткоффа, вирушать радник із нацбезпеки Волтц і держсекретар Рубіо.

Передає УНН із посиланням на Reuters та Fox News.

Деталі

У неділю Стів Віткофф заявив, що пізніше цього дня він вирушить до Саудівської Аравії разом з радником з національної безпеки Майком Уолтцом для переговорів про те, як покласти край російській агресії проти України.

Офіційним підтвердженням того, що переговори відбудуться, стала заява Віткоффа на телеканалі Fox News.

Я вирушаю сьогодні ввечері. Я полечу туди з радником із національної безпеки (Майком Волтцем), і ми проведемо зустрічі за вказівкою президента.

Сподіваюся, ми досягнемо справді значного прогресу - сказав відомий бізнесмен і друг Дональда Трампа.

Нагадаємо

Урядова делегація України розпочала робочий візит до Саудівської Аравії для підготовки візиту президента. Представлено проєкти в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі на суму $500 млн.

Українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Про це повідомив високопоставлений український посадовець журналістці FOX News.

кремль запрошує Трампа після його дзвінка путіну: що пропонують у москві