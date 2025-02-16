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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124579 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183827 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148164 перегляди

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15 березня, 13:08 • 139503 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117695 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Спецпосланець Трампа вирушив до Саудівської Аравії на переговори із планом на успіх

Спецпосланець Трампа вирушив до Саудівської Аравії на переговори із планом на успіх

Київ • УНН

 • 44832 перегляди

Стівен Віткофф разом з радником з нацбезпеки Волтцем вирушили до Саудівської Аравії для переговорів щодо врегулювання російско-української війни.

Спецпосланець Трампа Стівен Віткофф оголосив про візит до Саудівської Аравії і пояснив, чого очікує від зустрічі: на його думку, у результаті, має бути досягнуто значного прогресу. До Саудівської Аравії, крім Віткоффа, вирушать радник із нацбезпеки Волтц і держсекретар Рубіо.

Передає УНН із посиланням на Reuters та Fox News.

Деталі

У неділю Стів Віткофф заявив, що пізніше цього дня він вирушить до Саудівської Аравії разом з радником з національної безпеки Майком Уолтцом для переговорів про те, як покласти край російській агресії проти України.

Офіційним підтвердженням того, що переговори відбудуться, стала заява Віткоффа на телеканалі Fox News.

Я вирушаю сьогодні ввечері. Я полечу туди з радником із національної безпеки (Майком Волтцем), і ми проведемо зустрічі за вказівкою президента.
Сподіваюся, ми досягнемо справді значного прогресу 

- сказав відомий бізнесмен і друг Дональда Трампа.

Нагадаємо

Урядова делегація України розпочала робочий візит до Саудівської Аравії для підготовки візиту президента. Представлено проєкти в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі на суму $500 млн.

Українську сторону не запросили та не проінформували про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії. Про це повідомив високопоставлений український посадовець журналістці FOX News.

кремль запрошує Трампа після його дзвінка путіну: що пропонують у москві16.02.25, 19:30 • 47740 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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