кремль запрошує Трампа після його дзвінка путіну: що пропонують у москві
Київ • УНН
пєсков заявив, що після телефонної розмови Трампа з путіним країни вирішуватимуть проблеми через діалог. У кремлі запевняють, що новий діалог буде "про мир" та запрошують Трампа відвідати росію.
У москві запрошують Трампа: за словами прессекретаря кремля пєскова, президент-республіканець може приїхати в росію "в будь-який момент, коли захоче".
Про це передають росЗМІ і Анадолу, повідомляє УНН.
Телефонна розмова очільника рф володимира путіна та президента США Дональда Трампа, яка відбулася нещодавно, "означає, що москва і Вашингтон тепер вирішуватимуть проблеми за допомогою діалогу", зазначив нещодавно речник кремля дмитро пєсков.
Представники країн можуть говорити "про мир, а не про війну".
У москві запрошують Трампа - президент США може приїхати в росію "в будь-який момент, коли захоче", ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що путін використовує війну як інструмент контролю над росіянами. Зеленський вважає, що путін прагне переговорів лише для зняття санкцій та перегрупування військ.
Під час телефонної розмови Трамп надав Зеленському свій особистий номер для прямого зв'язку. Зеленський у відповідь пообіцяв передати чемпіонський пояс Олександра Усика.
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