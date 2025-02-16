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15 березня, 19:03 • 119816 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179879 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145102 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136992 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116383 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107411 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102813 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140021 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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кремль запрошує Трампа після його дзвінка путіну: що пропонують у москві

кремль запрошує Трампа після його дзвінка путіну: що пропонують у москві

Київ • УНН

 • 47740 перегляди

пєсков заявив, що після телефонної розмови Трампа з путіним країни вирішуватимуть проблеми через діалог. У кремлі запевняють, що новий діалог буде "про мир" та запрошують Трампа відвідати росію.

У москві запрошують Трампа: за словами прессекретаря кремля пєскова, президент-республіканець може приїхати в росію "в будь-який момент, коли захоче".

Про це передають росЗМІ і Анадолу, повідомляє УНН.

Телефонна розмова очільника рф володимира путіна та президента США Дональда Трампа, яка відбулася нещодавно, "означає, що москва і Вашингтон тепер вирішуватимуть проблеми за допомогою діалогу", зазначив нещодавно речник кремля дмитро пєсков.

Представники країн можуть говорити "про мир, а не про війну".

- запевнив посадовець.

У москві запрошують Трампа - президент США може приїхати в росію "в будь-який момент, коли захоче", ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що путін використовує війну як інструмент контролю над росіянами. Зеленський вважає, що путін прагне переговорів лише для зняття санкцій та перегрупування військ.

Під час телефонної розмови Трамп надав Зеленському свій особистий номер для прямого зв'язку. Зеленський у відповідь пообіцяв передати чемпіонський пояс Олександра Усика.

Підготовка візиту Зеленського та презентація проєктів на на $500 млн: українські урядовці розпочали візит до Саудівської Аравії16.02.25, 17:13 • 66989 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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