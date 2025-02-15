Сибіга пояснив, чому путін не хоче завершувати війну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор володимир путін не хоче завершення війни, адже це для нього інструмент контролю росіянами. Про це Сибіга заявив на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.

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"путін не хоче миру, він хоче війни, тому що для нього війна це інструмент контролю над своїм суспільством, своєю країною, якщо ми говоримо про справжні причини, чому путін хоче війни", - сказав Сибіга.

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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти росії та дозволила б її військовим перегрупуватися.

Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - володимиром путіним, і тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє путіну у питанні припинення війни в Україні.