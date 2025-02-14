Трамп довіряє путіну щодо завершення війни

Трамп заявив, що довіряє путіну у питанні припинення війни в Україні. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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На думку президента США Дональда Трампа, Путін "хотів би, щоб щось сталося" у цьому напрямку.

Водночас Трамп знову розкритикував колишнього президента Джо Байдена, звинувативши його у сприянні загостренню війни. Він вважає, що заява Байдена про можливе майбутнє членство України в НАТО стала одним із ключових чинників, які вплинули на рішення кремля.

Глава США також заявив, що вторгнення терористичної країни було спровоковане слабкістю США та їх союзників по НАТО, яка проявилася після хаотичного виведення військ з Афганістану.

Серед інших причин агресії Трамп назвав виключення рф з G8 після анексії Криму у 2014 році, зазначивши, що це могло підштовхнути Путіна до подальших дій.

Трамп пропонує провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і путіним