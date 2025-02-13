Трамп пропонує провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде прагнути до переговорів з Китаєм і росією про скорочення витрат на оборону і денуклеаризацію, передає УНН з посиланням на Reuters.

Він припустив, що міг би почати з окремих обговорень із Сі Цзіньпіном із Китаю та володимиром путіним із росії, а потім провести можливу тристоронню зустріч.

Він заявив, що немає причин створювати ядерну зброю.

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