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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130478 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189168 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152312 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141874 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119329 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108612 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Трамп пропонує провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і путіним

Трамп пропонує провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і путіним

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Дональд Трамп має намір провести переговори з лідерами росії та Китаю про денуклеаризацію і скорочення оборонних витрат.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде прагнути до переговорів з Китаєм і росією про скорочення витрат на оборону і денуклеаризацію, передає УНН з посиланням на Reuters.

Він припустив, що міг би почати з окремих обговорень із Сі Цзіньпіном із Китаю та володимиром путіним із росії, а потім провести можливу тристоронню зустріч.

Він заявив, що немає причин створювати ядерну зброю.

"Виключення було помилкою": Трамп виступив за повернення росії в G713.02.2025, 22:14 • 85210 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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