Трамп пропонує провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп має намір провести переговори з лідерами росії та Китаю про денуклеаризацію і скорочення оборонних витрат.
Президент США Дональд Трамп заявив, що буде прагнути до переговорів з Китаєм і росією про скорочення витрат на оборону і денуклеаризацію, передає УНН з посиланням на Reuters.
Він припустив, що міг би почати з окремих обговорень із Сі Цзіньпіном із Китаю та володимиром путіним із росії, а потім провести можливу тристоронню зустріч.
Він заявив, що немає причин створювати ядерну зброю.
"Виключення було помилкою": Трамп виступив за повернення росії в G713.02.2025, 22:14 • 85210 переглядiв