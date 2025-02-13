Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп намерен провести переговоры с лидерами россии и Китая о денуклеаризации и сокращении оборонных расходов.
Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что будет стремиться к переговорам с Китаем и россией о сокращении расходов на оборону и денуклеаризации, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Он предположил, что мог бы начать с отдельных обсуждений с Си Цзиньпином из Китая и владимиром путиным из россии, а затем провести возможную трехстороннюю встречу.
Он заявил, что нет причин создавать ядерное оружие.
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