Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и путиным

Президент США Дональд Трамп Трамп заявил, что будет стремиться к переговорам с Китаем и россией о сокращении расходов на оборону и денуклеаризации, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Он предположил, что мог бы начать с отдельных обсуждений с Си Цзиньпином из Китая и владимиром путиным из россии, а затем провести возможную трехстороннюю встречу.

Он заявил, что нет причин создавать ядерное оружие.

"Исключение было ошибкой": Трамп выступил за возвращение россии в G7