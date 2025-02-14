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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп доверяет путину относительно завершения войны

Трамп доверяет путину относительно завершения войны

Киев  •  УНН

 • 2484 просмотра

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Трамп заявил о доверии путину в вопросе прекращения войны в Украине. Он обвинил Байдена в провоцировании конфликта из-за возможного членства Украины в альянсе.

Трамп заявил, что доверяет путину в вопросе прекращения войны в Украине. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

По мнению президента США Дональда Трампа, путин "хотел бы, чтобы что-то произошло" в этом направлении. 

В то же время Трамп снова раскритиковал бывшего президента Джо Байдена, обвинив его в содействии обострению войны. Он считает, что заявление Байдена о возможном будущем членстве Украины в НАТО стало одним из ключевых факторов, которые повлияли на решение кремля. 

Глава США также заявил, что вторжение террористической страны было спровоцировано слабостью США и их союзников по НАТО, которая проявилась после хаотичного вывода войск из Афганистана. 

Среди других причин агрессии Трамп назвал исключение рф из G8 после аннексии Крыма в 2014 году, отметив, что это могло подтолкнуть путина к дальнейшим действиям.

Трамп предлагает провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и путиным13.02.25, 22:39 • 19177 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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