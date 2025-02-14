Трамп заявил, что доверяет путину в вопросе прекращения войны в Украине. Об этом сообщает AP, передает УНН.

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По мнению президента США Дональда Трампа, путин "хотел бы, чтобы что-то произошло" в этом направлении.

В то же время Трамп снова раскритиковал бывшего президента Джо Байдена, обвинив его в содействии обострению войны. Он считает, что заявление Байдена о возможном будущем членстве Украины в НАТО стало одним из ключевых факторов, которые повлияли на решение кремля.

Глава США также заявил, что вторжение террористической страны было спровоцировано слабостью США и их союзников по НАТО, которая проявилась после хаотичного вывода войск из Афганистана.

Среди других причин агрессии Трамп назвал исключение рф из G8 после аннексии Крыма в 2014 году, отметив, что это могло подтолкнуть путина к дальнейшим действиям.

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