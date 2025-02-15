путін хоче переговорів не для припинення війни, а для паузи і зняття санкцій - Зеленський

Російський диктатор володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти росії та дозволила б її військовим перегрупуватися. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, передає УНН.

Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти якісь санкції, через припинення вогню і так далі - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє путіну у питанні припинення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - володимиром путіним, і тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну.