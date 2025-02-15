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05:23 • 16826 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123173 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182986 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147376 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138858 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117376 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108013 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142205 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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путін хоче переговорів не для припинення війни, а для паузи і зняття санкцій - Зеленський

путін хоче переговорів не для припинення війни, а для паузи і зняття санкцій - Зеленський

Київ • УНН

 • 24393 перегляди

Зеленський заявив, що путін прагне переговорів не для миру, а для перегрупування військ та зняття санкцій.

Російський диктатор володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти росії та дозволила б її військовим перегрупуватися. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, передає УНН.

Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти якісь санкції, через припинення вогню і так далі

- сказав Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє путіну у питанні припинення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться тільки з одним росіянином - володимиром путіним, і тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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