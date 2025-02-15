путин хочет переговоров не для прекращения войны, а для паузы и снятия санкций - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что путин стремится к переговорам не для мира, а для перегруппировки войск и снятия санкций.
Российский диктатор владимир путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы прекратить войну, а для достижения соглашения о прекращении огня, которое бы сняло определенные международные санкции против россии и позволило бы ее военным перегруппироваться. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает УНН.
Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять какие-то санкции, через прекращение огня и так далее
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет путину в вопросе прекращения войны в Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - владимиром путиным, и только после того, как будет подготовлен общий план с Дональдом Трампом, чтобы путин закончил войну.