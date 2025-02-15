Сибига объяснил, почему путин не хочет завершать войну
Киев • УНН
Министр иностранных дел Сибига заявил, что путин использует войну как инструмент контроля над россиянами. Зеленский считает, что путин стремится к переговорам только для снятия санкций и перегруппировки войск.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что российский диктатор владимир путин не хочет завершения войны, ведь это для него инструмент контроля россиянами. Об этом Сибига заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
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"Путин не хочет мира, он хочет войны, потому что для него война это инструмент контроля над своим обществом, своей страной, если мы говорим об истинных причинах, почему путин хочет войны", - сказал Сибига.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор владимир путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы прекратить войну, а для достижения соглашения о прекращении огня, которое бы сняло определенные международные санкции против России и позволило бы ее военным перегруппироваться.
Зеленский заявил, что встретится только с одним россиянином - владимиром путиным, и только после того, как будет подготовлен общий план с Дональдом Трампом, чтобы путин закончил войну.
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет путину в вопросе прекращения войны в Украине.