кремль приглашает Трампа после его звонка Путину: что предлагают в москве
Киев • УНН
Песков заявил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным страны будут решать проблемы через диалог. В кремле уверяют, что новый диалог будет «о мире» и приглашают Трампа посетить Россию.
В москве приглашают Трампа: по словам пресс-секретаря кремля Пескова, президент-республиканец может приехать в Россию «в любой момент, когда захочет».
Об этом передают росСМИ и Анадолу, сообщает УНН.
Телефонный разговор главы рф Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся недавно, «означает, что Москва и Вашингтон теперь будут решать проблемы с помощью диалога», отметил недавно представитель Кремля Дмитрий Песков.
Представители стран могут говорить «о мире, а не о войне».
В москве приглашают Трампа - президент США может приехать в Россию «в любой момент, когда захочет», говорится в сообщении.
Напомним,
Министр иностранных дел Сибига заявил, что Путин использует войну как инструмент контроля над россиянами. Зеленский считает, что путин стремится к переговорам только для снятия санкций и перегруппировки войск.
Во время телефонного разговора Трамп предоставил Зеленскому свой личный номер для прямой связи. Зеленский в ответ пообещал передать чемпионский пояс Александра Усика.
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