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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131951 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Зможе телефонувати напряму: Трамп дав Зеленському свій особистий номер

Зможе телефонувати напряму: Трамп дав Зеленському свій особистий номер

Київ • УНН

 • 27882 перегляди

Під час телефонної розмови Трамп надав Зеленському свій особистий номер для прямого зв'язку. Зеленський у відповідь пообіцяв передати чемпіонський пояс Олександра Усика.

Президент США Дональд Трамп дав Президенту України Володимиру Зеленському свій особистий номер, наголосивши, що український лідер може зателефонувати йому напряму. Водночас Зеленський пообіцяв Трампу віддати пояс Олександра Усика. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Трамп, завершуючи розмову із Зеленським, дав йому свій особистий номер і сказав, що може зателефонувати йому напряму.

Водночас Зеленський наприкінці розмови сказав Трампу, що віддасть йому чемпіонський пояс від українського боксера Олександра Усика.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями та призерами літніх Олімпійських ігор у Парижі та відзначив їх державними нагородами. Своєю чергою Олімпійці передали Президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, а боксер Олександр Усик подарував свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі 24.08.24, 20:26 • 22711 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Зеленський, як і російський диктатор володимир путін, хоче досягти миру. Також вони обговорили різні теми, пов'язані з війною, та майбутню Мюнхенську конференцію.

Як і путін хоче досягти миру: Трамп про розмову із Зеленським12.02.25, 20:36 • 38814 переглядiв

Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову з президентом США Дональдом Трампом. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Обговорили досягнення миру та путіна: Зеленський про розмову із Трампом12.02.25, 20:21 • 55485 переглядiв

Українські та американські команди працюють над детальним планом партнерства України і США, зокрема і щодо українських корисних копалин.

Команди України та США починають працювати над стратегічним документом партнерства - Зеленський12.02.25, 22:23 • 45063 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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