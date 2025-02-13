Зможе телефонувати напряму: Трамп дав Зеленському свій особистий номер

Президент США Дональд Трамп дав Президенту України Володимиру Зеленському свій особистий номер, наголосивши, що український лідер може зателефонувати йому напряму. Водночас Зеленський пообіцяв Трампу віддати пояс Олександра Усика. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Трамп, завершуючи розмову із Зеленським, дав йому свій особистий номер і сказав, що може зателефонувати йому напряму.

Водночас Зеленський наприкінці розмови сказав Трампу, що віддасть йому чемпіонський пояс від українського боксера Олександра Усика.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями та призерами літніх Олімпійських ігор у Парижі та відзначив їх державними нагородами. Своєю чергою Олімпійці передали Президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, а боксер Олександр Усик подарував свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Зеленський, як і російський диктатор володимир путін, хоче досягти миру. Також вони обговорили різні теми, пов'язані з війною, та майбутню Мюнхенську конференцію.

Як і путін хоче досягти миру: Трамп про розмову із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову з президентом США Дональдом Трампом. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Обговорили досягнення миру та путіна: Зеленський про розмову із Трампом

Українські та американські команди працюють над детальним планом партнерства України і США, зокрема і щодо українських корисних копалин.

Команди України та США починають працювати над стратегічним документом партнерства - Зеленський