Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі

Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями та призерами літніх Олімпійських ігор у Парижі та відзначив їх державними нагородами. Освєю чергою Олімпійці передали Президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, а боксер Олександр Усик подарував свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський подякував олімпійцям за те, що вони прославляють незалежність і доводять силу України.

Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, – ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями – ми змагалися всією країною разом із вами