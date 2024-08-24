Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі
Київ • УНН
Президент України зустрівся з переможцями та призерами Олімпійських ігор у Парижі та вручив їм державні нагороди. Зеленський подякував спортсменам за прославлення України та отримав подарунки від олімпійців.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями та призерами літніх Олімпійських ігор у Парижі та відзначив їх державними нагородами. Освєю чергою Олімпійці передали Президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, а боксер Олександр Усик подарував свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський подякував олімпійцям за те, що вони прославляють незалежність і доводять силу України.
Ви не могли не відчувати підтримку всіх нас, мільйонів українців. І ми не просто вболівали за всіх вас, за кожного й кожну, – ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч із вами, і за відчуттями – ми змагалися всією країною разом із вами
Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня олімпійському чемпіону з боксу Олександру Хижняку та орден княгині Ольги І ступеня чемпіонці Олімпіади зі стрибків у висоту Ярославі Магучіх.
Глава держави також відзначив олімпійців орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, а тренерів українських атлетів і атлеток – нагородами й почесними званнями.
"Ми разом показуємо світу, що таке Україна, що таке наша держава. Україна, яка бореться. Україна, якій може бути дуже боляче, важко, але вона встає і продовжує йти до своєї головної мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати", – наголосив Володимир Зеленський.
Олімпійці передали Президенту плакат Paris 2024 з автографами українських спортсменів, створений французьким ілюстратором Уго Гаттоні.
Боксер Олександр Усик подарував Зеленському свій пояс чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC. Його спортсмен здобув ще 2018 року, а цьогоріч у травні повернув собі в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі за всіма чотирма версіями. Це особливий пояс, виготовлений спеціально для цього поєдинку.
Сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі у Києві Глава держави також відзначив орденами Свободи Олександра Усика та дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, а нещодавно Президент вручив їм відзнаки "Національна легенда України".
Україна посіла 22 місце у медальному заліку Олімпіади-202411.08.24, 22:10 • 31283 перегляди