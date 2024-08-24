Президент Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами летних Олимпийских игр в Париже и отметил их государственными наградами. В свою очередь Олимпийцы передали Президенту плакат Paris 2024 с автографами украинских спортсменов, а боксер Александр Усик подарил свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поблагодарил олимпийцев за то, что они прославляют независимость и доказывают силу Украины.

Вы не могли не чувствовать поддержку всех нас, миллионов украинцев. И мы не просто болели за всех вас, за каждого и каждую, - мы всей нашей страной, всеми мыслями и сердцем были рядом с вами, и по ощущениям - мы соревновались всей страной вместе с вами - заявил Зеленский.

Президент вручил орден князя Ярослава Мудрого IV степени олимпийскому чемпиону по боксу Александру Хижняку и орден княгини Ольги I степени чемпионке Олимпиады по прыжкам в высоту Ярославе Магучих.

Глава государства также отметил олимпийцев орденами "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги ІІ и ІІІ степеней, а тренеров украинских атлетов и атлеток - наградами и почетными званиями.

"Мы вместе показываем миру, что такое Украина, что такое наше государство. Украина, которая борется. Украина, которой может быть очень больно, трудно, но она встает и продолжает идти к своей главной цели. Украина, которая способна держать удар. Украина, которая способна побеждать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Олимпийцы передали Президенту плакат Paris 2024 с автографами украинских спортсменов, созданный французским иллюстратором Уго Гаттони.

Боксер Александр Усик подарил Зеленскому свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Его спортсмен получил еще в 2018 году, а в этом году в мае вернул себе в поединке против Тайсона Фьюри, став первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе по всем четырем версиям. Это особый пояс, изготовленный специально для этого поединка.

Сегодня во время торжеств по случаю Дня Независимости на Софийской площади в Киеве Глава государства также отметил орденами Свободы Александра Усика и двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан, а недавно Президент вручил им награды "Национальная легенда Украины".