Команди України та США починають працювати над стратегічним документом партнерства - Зеленський

Українські та американські команди працюють над детальним планом партнерства України і США, зокрема і щодо українських корисних копалин. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, передає УНН.

Я вдячний президенту за його послання про те, що він буде підтримувати Україну, і що він дійсно хоче зупинити цю війну, і я знаю, що він сильна людина, і я впевнений, що він буде тиснути на путіна, і, звичайно, я хочу обговорити з вами деякі фінансові санкції, які дуже важливі, деякі дуже сильні кроки, в яких ми дійсно будемо відігравати дуже важливу роль - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що сподівається, що Трамп допоможе Україні отримати 300 млрд доларів заморожених активів, які дозволять їх використати на інновації, закупівлю зброї тощо.

За словами Зеленського, він також обговорив з Бессентом український ресурсний потенціал і можливості для стратегічного партнерства зі США.

Я думаю, що це дуже важливо, і я знаю, що наші команди починають говорити і працювати над певним стратегічним документом між нашими країнами, і, звичайно, я розраховую, що ми будемо працювати над детальним планом партнерства. Також ми хочемо, щоб інвестиції в Україну були дуже важливими, і я сподіваюся, що найближчим часом документ буде готовий, і ми зможемо розпочати його, можливо, під час нашої зустрічі з президентом Трампом - додав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив про план Трампа щодо припинення війни в Україні. План передбачає укладення угоди про економічне співробітництво в обмін на продовження матеріальної підтримки.