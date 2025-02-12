Команды Украины и США начинают работать над стратегическим документом партнерства - Зеленский

Украинские и американские команды работают над детальным планом партнерства Украины и США, в том числе и в отношении украинских полезных ископаемых. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, передает УНН.

Я благодарен президенту за его послание о том, что он будет поддерживать Украину, и что он действительно хочет остановить эту войну, и я знаю, что он сильный человек, и я уверен, что он будет давить на Путина, и, конечно, я хочу обсудить с вами некоторые финансовые санкции, которые очень важны, некоторые очень сильные шаги, в которых мы действительно будем играть очень важную роль

Он также отметил, что надеется, что Трамп поможет Украине получить 300 млрд долларов замороженных активов, которые позволят их использовать на инновации, закупку оружия и тому подобное.

По словам Зеленского, он также обсудил с Бессентом украинский ресурсный потенциал и возможности для стратегического партнерства с США.

Я думаю, что это очень важно, и я знаю, что наши команды начинают говорить и работать над определенным стратегическим документом между нашими странами, и, конечно, я рассчитываю, что мы будем работать над детальным планом партнерства. Также мы хотим, чтобы инвестиции в Украину были очень важными, и я надеюсь, что в ближайшее время документ будет готов, и мы сможем начать его, возможно, во время нашей встречи с президентом Трампом