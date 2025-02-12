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Команды Украины и США начинают работать над стратегическим документом партнерства - Зеленский

Команды Украины и США начинают работать над стратегическим документом партнерства - Зеленский

Киев  •  УНН

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Украинские и американские команды работают над планом партнерства по ресурсам и инвестициям. Зеленский обсудил с министром финансов США возможность использования 300 млрд замороженных активов.

Украинские и американские команды работают над детальным планом партнерства Украины и США, в том числе и в отношении украинских полезных ископаемых. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, передает УНН.

Я благодарен президенту за его послание о том, что он будет поддерживать Украину, и что он действительно хочет остановить эту войну, и я знаю, что он сильный человек, и я уверен, что он будет давить на Путина, и, конечно, я хочу обсудить с вами некоторые финансовые санкции, которые очень важны, некоторые очень сильные шаги, в которых мы действительно будем играть очень важную роль 

- сказал Зеленский.

Он также отметил, что надеется, что Трамп поможет Украине получить 300 млрд долларов замороженных активов, которые позволят их использовать на инновации, закупку оружия и тому подобное.

По словам Зеленского, он также обсудил с Бессентом украинский ресурсный потенциал и возможности для стратегического партнерства с США.

Я думаю, что это очень важно, и я знаю, что наши команды начинают говорить и работать над определенным стратегическим документом между нашими странами, и, конечно, я рассчитываю, что мы будем работать над детальным планом партнерства. Также мы хотим, чтобы инвестиции в Украину были очень важными, и я надеюсь, что в ближайшее время документ будет готов, и мы сможем начать его, возможно, во время нашей встречи с президентом Трампом 

- добавил Зеленский.

Напомним,

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о плане Трампа по прекращению войны в Украине. План предусматривает заключение соглашения об экономическом сотрудничестве в обмен на продолжение материальной поддержки.

Павел Башинский

Павел Башинский

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