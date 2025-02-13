Сможет звонить напрямую: Трамп дал Зеленскому свой личный номер
Киев • УНН
Во время телефонного разговора Трамп предоставил Зеленскому свой личный номер для прямой связи. Зеленский в ответ пообещал передать чемпионский пояс Александра Усика.
Президент США Дональд Трамп дал Президенту Украины Владимиру Зеленскому свой личный номер, подчеркнув, что украинский лидер может позвонить ему напрямую. В то же время Зеленский пообещал Трампу отдать пояс Александра Усика. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Трамп, завершая разговор с Зеленским, дал ему свой личный номер и сказал, что может позвонить ему напрямую.
В то же время Зеленский в конце разговора сказал Трампу, что отдаст ему чемпионский пояс от украинского боксера Александра Усика.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами летних Олимпийских игр в Париже и отметил их государственными наградами. В свою очередь Олимпийцы передали Президенту плакат Paris 2024 с автографами украинских спортсменов, а боксер Александр Усик подарил свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский, как и российский диктатор Владимир Путин, хочет достичь мира. Также они обсудили различные темы, связанные с войной, и предстоящую Мюнхенскую конференцию.
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