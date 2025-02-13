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Сможет звонить напрямую: Трамп дал Зеленскому свой личный номер

Сможет звонить напрямую: Трамп дал Зеленскому свой личный номер

Киев  •  УНН

 • 2702 просмотра

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Во время телефонного разговора Трамп предоставил Зеленскому свой личный номер для прямой связи. Зеленский в ответ пообещал передать чемпионский пояс Александра Усика.

Президент США Дональд Трамп дал Президенту Украины Владимиру Зеленскому свой личный номер, подчеркнув, что украинский лидер может позвонить ему напрямую. В то же время Зеленский пообещал Трампу отдать пояс Александра Усика. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Трамп, завершая разговор с Зеленским, дал ему свой личный номер и сказал, что может позвонить ему напрямую.

В то же время Зеленский в конце разговора сказал Трампу, что отдаст ему чемпионский пояс от украинского боксера Александра Усика.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами летних Олимпийских игр в Париже и отметил их государственными наградами. В свою очередь Олимпийцы передали Президенту плакат Paris 2024 с автографами украинских спортсменов, а боксер Александр Усик подарил свой пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский, как и российский диктатор Владимир Путин, хочет достичь мира. Также они обсудили различные темы, связанные с войной, и предстоящую Мюнхенскую конференцию.

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