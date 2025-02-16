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Спецпосланник Трампа отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с планом на успех

Спецпосланник Трампа отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с планом на успех

Киев  •  УНН

 • 12364 просмотра

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Стивен Уиткофф вместе с советником по нацбезопасности Волтцем отправились в Саудовскую Аравию для переговоров по урегулированию российско-украинской войны.

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию и пояснил, что ожидает от встречи: по его мнению в результате,  должен быть достигнут значительный прогресс. В Саудовскую Аравию кроме Уиткоффа отправятся советник по нацбезопасности Уолтц и госсекретарь Рубио.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Fox News.

Детали

В воскресенье Стив Уиткофф заявил, что позже в этот день он отправится в Саудовскую Аравию вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцом для переговоров о том, как положить конец российской агрессии против Украины.

Официальным подтверждением того, что переговоры состоятся, стало заявление Виткоффа на телеканале Fox News.

Я отправляюсь сегодня вечером. Я полечу туда с советником по национальной безопасности (Майком Уолтцем), и мы проведем встречи по указанию президента.
Надеюсь, мы достигнем действительно значительного прогресса 

- сказал известный бизнесмен и друг Дональда Трампа.

Напомним,

Правительственная делегация Украины начала рабочий визит в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента. Представлены проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре на сумму $500 млн.

Украинскую сторону не пригласили и не проинформировали о предстоящих американо-российских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил высокопоставленный украинский чиновник журналистке FOX News.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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