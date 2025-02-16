Спецпосланник Трампа отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с планом на успех

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию и пояснил, что ожидает от встречи: по его мнению в результате, должен быть достигнут значительный прогресс. В Саудовскую Аравию кроме Уиткоффа отправятся советник по нацбезопасности Уолтц и госсекретарь Рубио.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и Fox News.

Детали

В воскресенье Стив Уиткофф заявил, что позже в этот день он отправится в Саудовскую Аравию вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцом для переговоров о том, как положить конец российской агрессии против Украины.

Официальным подтверждением того, что переговоры состоятся, стало заявление Виткоффа на телеканале Fox News.

Я отправляюсь сегодня вечером. Я полечу туда с советником по национальной безопасности (Майком Уолтцем), и мы проведем встречи по указанию президента.

Надеюсь, мы достигнем действительно значительного прогресса