Зеленский с женой прибыли в ОАЭ: что будут обсуждать в Абу-Даби
Киев • УНН
Президент Украины с первой леди совершают официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Среди ключевых тем - освобождение пленных, инвестиции и гуманитарная программа.
Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Президента Украины.
Детали
В воскресенье, 16 февраля самолет президентской четы уже приземлился в Абу-Даби.
Приоритет - чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство
Президент Украины добавил, что среди ключевых тем будет также большая гуманитарная программа.
Напомним
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