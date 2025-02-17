Делегации россии и США встретятся в Саудовской Аравии во вторник
Киев • УНН
Во вторник в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и россии для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны. Украинская сторона выражает обеспокоенность относительно переговоров без ее участия.
Встреча высокопоставленных чиновников США и россии для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии. Об этом информирует американское издание Axios со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что эта "встреча станет еще одним значительным шагом в улучшении отношений между США и Россией" после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и правителем рф владимиром путиным.
Встреча вызвала большое беспокойство и разочарование в украинском правительстве, обеспокоенном американо-российским соглашением за спиной Киева
В публикации говорится о том, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
По сообщениям источника Axios, со стороны россии, вероятно, будет присутствовать министр иностранных дел рф сергей лавров.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом.
Президент США Дональд Трамп заявил об участии Зеленского в мирных переговорах между россией и Украиной. Трамп также анонсировал возможную встречу с путиным в ближайшее время.
Трамп может подтолкнуть путина к переговорам - Зеленский16.02.25, 20:48 • 22083 просмотра