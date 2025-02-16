Трамп может подтолкнуть путина к переговорам - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что путин боится Трампа, что может подтолкнуть его к мирным переговорам. Зеленский также предостерег мир не доверять заявлениям российского диктатора, назвав его убийцей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится Дональда Трампа. По его мнению, это может подтолкнуть путина к переговорам. Об этом сказал Зеленский в интервью NBC News, передает УНН.
Детали
Украинский лидер подчеркнул, что путин не имеет искреннего желания закончить войну, ведь постоянно вводит мир в заблуждение.
Он не хочет мира. Но я думаю, что он действительно немного напуган в отношении Президента Трампа, и я думаю, что у Президента есть такой шанс, и он силен, и я думаю, что он действительно может подтолкнуть Путина к мирным переговорам
Также Президент призвал международное сообщество не доверять заявлениям российского диктатора.
"Он убийца, и он никогда не изменится. И поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы заставить его отступить. Поэтому я вынужден об этом говорить. Чтобы наши союзники предоставили мне такую силу, которая поможет его вытеснить", - сказал Президент Украины.
Напомним
Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа в москву на парад победы не как уважаемого лидера, а как "реквизит в его спектакле".
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