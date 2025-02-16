Трамп может подтолкнуть путина к переговорам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится Дональда Трампа. По его мнению, это может подтолкнуть путина к переговорам. Об этом сказал Зеленский в интервью NBC News, передает УНН.

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Украинский лидер подчеркнул, что путин не имеет искреннего желания закончить войну, ведь постоянно вводит мир в заблуждение.

Он не хочет мира. Но я думаю, что он действительно немного напуган в отношении Президента Трампа, и я думаю, что у Президента есть такой шанс, и он силен, и я думаю, что он действительно может подтолкнуть Путина к мирным переговорам - отметил Зеленский

Также Президент призвал международное сообщество не доверять заявлениям российского диктатора.

"Он убийца, и он никогда не изменится. И поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. У меня нет такой силы, достаточной силы, чтобы заставить его отступить. Поэтому я вынужден об этом говорить. Чтобы наши союзники предоставили мне такую силу, которая поможет его вытеснить", - сказал Президент Украины.

Напомним

Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа в москву на парад победы не как уважаемого лидера, а как "реквизит в его спектакле".

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