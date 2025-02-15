Зеленський: путін намагатиметься запросити Трампа на парад у москві 9 травня, як "реквізит у його виставі"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна мати місце за столом майбутніх переговорів та наголосив, що російський диктатор володимир путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до москви на парад перемоги не як поважного лідера, а як "реквізит у його виставі". Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

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Європа повинна мати місце за столом, коли рішення про Європу ухвалюватиметься. Все інше - це нуль. Якщо ми не допущені до переговорів про наше власне майбутнє, то ми всі програємо. Подивіться, що путін намагається зробити, це його гра. путін хоче переговори один на один з Америкою. Так само, як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії так виглядало так ніби вони формують світ. Далі путін намагатиметься залучити президента США, щоб він стояв на Червоній площі 9 травня, але не як поважний лідер, а як реквізит у його виставі. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Україна готує своє бачення гарантій безпеки, якими поділиться зі США, і сподівається, що Америка поділиться своїм поглядом.