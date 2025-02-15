Зеленский: путин будет пытаться пригласить Трампа на парад в москве 9 мая, как "реквизит в его спектакле"

ukenru
Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 10919 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
10:28 • 34681 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 153396 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 215547 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 163593 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 158472 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 140483 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126233 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 122951 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 113213 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

15 февраля, 01:59 • 102677 просмотра
Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине

Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине

15 февраля, 02:27 • 105488 просмотра
В рф дрон врезался в многоэтажный дом: что известно об инциденте

В рф дрон врезался в многоэтажный дом: что известно об инциденте

15 февраля, 04:10 • 74543 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 112335 просмотра
На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

На Киевщине в водоеме нашли загадочный объект: что обнаружили спасатели

15 февраля, 05:36 • 56898 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 112335 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 215542 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 174252 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 177660 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 254522 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

08:00 • 42260 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 130824 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 130085 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 136180 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 147725 просмотра
Актуальное
Зеленский: путин будет пытаться пригласить Трампа на парад в москве 9 мая, как "реквизит в его спектакле"

Зеленский: путин будет пытаться пригласить Трампа на парад в москве 9 мая, как "реквизит в его спектакле"

Киев  •  УНН

 • 2139 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что путин попытается пригласить Трампа на парад в москве как «реквизит». Он подчеркнул важность участия Европы в будущих переговорах по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна иметь место за столом будущих переговоров и отметил, что российский диктатор владимир путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа в москву на парад победы не как уважаемого лидера, а как "реквизит в его спектакле". Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

Европа должна иметь место за столом, когда решение о Европе будет приниматься. Все остальное - это ноль. Если мы не допущены к переговорам о нашем собственном будущем, то мы все проиграем. Посмотрите, что путин пытается сделать, это его игра. путин хочет переговоры один на один с Америкой. Так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии так выглядело так, будто они формируют мир. Далее путин будет пытаться привлечь президента США, чтобы он стоял на Красной площади 9 мая, но не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир

- сказал Зеленский.

Напомним

Украина готовит своё видение гарантий безопасности, которыми поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
shveitsariyaШвейцария
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы