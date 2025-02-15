Зеленский: путин будет пытаться пригласить Трампа на парад в москве 9 мая, как "реквизит в его спектакле"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна иметь место за столом будущих переговоров и отметил, что российский диктатор владимир путин будет пытаться пригласить президента США Дональда Трампа в москву на парад победы не как уважаемого лидера, а как "реквизит в его спектакле". Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали

Европа должна иметь место за столом, когда решение о Европе будет приниматься. Все остальное - это ноль. Если мы не допущены к переговорам о нашем собственном будущем, то мы все проиграем. Посмотрите, что путин пытается сделать, это его игра. путин хочет переговоры один на один с Америкой. Так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии так выглядело так, будто они формируют мир. Далее путин будет пытаться привлечь президента США, чтобы он стоял на Красной площади 9 мая, но не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир - сказал Зеленский.

Напомним

Украина готовит своё видение гарантий безопасности, которыми поделится с США, и надеется, что Америка поделится своим взглядом.