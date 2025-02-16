Трамп може підштовхнути путіна до переговорів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор владімір путін боїться Дональда Трампа. На його думку, це може підштовхнути путіна до переговорів. Про це сказав Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає УНН.

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Український лідер наголосив, що путін не має щирого бажання закінчити війну, адже постійно вводить світ в оману.

Він не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий щодо Президента Трампа, і я думаю, що у Президента є такий шанс, і він сильний, і я думаю, що він дійсно може підштовхнути путіна до мирних переговорів - зазначив Зеленський

Також Президент закликав міжнародну спільноту не довіряти заявам російського диктатора.

"Він вбивця, і він ніколи не зміниться. І тому це діалог з терористом. Це діалог з убивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб змусити його відступити. Тому я змушений про це говорити. Щоб наші союзники надали мені таку силу, яка допоможе його витіснити", - сказав Президент України.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до москви на парад перемоги не як поважного лідера, а як "реквізит у його виставі".

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