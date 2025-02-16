Трамп може підштовхнути путіна до переговорів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що путін боїться Трампа, що може підштовхнути його до мирних переговорів. Зеленський також застеріг світ не довіряти заявам російського диктатора, назвавши його вбивцею.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор владімір путін боїться Дональда Трампа. На його думку, це може підштовхнути путіна до переговорів. Про це сказав Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає УНН.
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Український лідер наголосив, що путін не має щирого бажання закінчити війну, адже постійно вводить світ в оману.
Він не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий щодо Президента Трампа, і я думаю, що у Президента є такий шанс, і він сильний, і я думаю, що він дійсно може підштовхнути путіна до мирних переговорів
Також Президент закликав міжнародну спільноту не довіряти заявам російського диктатора.
"Він вбивця, і він ніколи не зміниться. І тому це діалог з терористом. Це діалог з убивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб змусити його відступити. Тому я змушений про це говорити. Щоб наші союзники надали мені таку силу, яка допоможе його витіснити", - сказав Президент України.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до москви на парад перемоги не як поважного лідера, а як "реквізит у його виставі".
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