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05:23 • 26998 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125469 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184425 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148745 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139925 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117886 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108332 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143736 перегляди

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Трамп може підштовхнути путіна до переговорів - Зеленський

Трамп може підштовхнути путіна до переговорів - Зеленський

Київ • УНН

 • 53555 перегляди

Президент України заявив, що путін боїться Трампа, що може підштовхнути його до мирних переговорів. Зеленський також застеріг світ не довіряти заявам російського диктатора, назвавши його вбивцею.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор владімір путін боїться Дональда Трампа. На його думку, це може підштовхнути путіна до переговорів. Про це сказав Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає УНН.

Деталі

Український лідер наголосив, що путін не має щирого бажання закінчити війну, адже постійно вводить світ в оману.

Він не хоче миру. Але я думаю, що він дійсно трохи наляканий щодо Президента Трампа, і я думаю, що у Президента є такий шанс, і він сильний, і я думаю, що він дійсно може підштовхнути путіна до мирних переговорів

- зазначив Зеленський

Також Президент закликав міжнародну спільноту не довіряти заявам російського диктатора.

"Він вбивця, і він ніколи не зміниться. І тому це діалог з терористом. Це діалог з убивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб змусити його відступити. Тому я змушений про це говорити. Щоб наші союзники надали мені таку силу, яка допоможе його витіснити", - сказав Президент України.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін буде намагатися запросити президента США Дональда Трампа до москви на парад перемоги не як поважного лідера, а як "реквізит у його виставі".

Трамп і путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня - FT13.02.25, 16:08 • 36956 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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