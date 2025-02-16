Держсекретар США: наступні дні і тижні покажуть, чи хоче путін миру

ukenru
15 березня, 19:03 • 119225 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178244 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144330 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136284 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115987 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107224 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102697 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139386 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133634 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127998 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

16 березня, 18:53 • 30056 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 21433 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 22000 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 32714 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 19490 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139386 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138413 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 272682 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 301590 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 1924 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 52395 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110739 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133634 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116144 перегляди
Актуальне
Держсекретар США: наступні дні і тижні покажуть, чи хоче путін миру

Держсекретар США: наступні дні і тижні покажуть, чи хоче путін миру

Київ • УНН

 • 35200 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що найближчі тижні покажуть реальну зацікавленість путіна у мирі. Це стало відомо після розмови путіна з Трампом, де обговорювалося мирне врегулювання конфлікту.

Наступні кілька днів та тижнів визначать, чи насправді глава кремля владімір путін зацікавлений у мирі в Україні. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News, передає УНН.

Деталі

У Рубіо запитали, чи справді він вірить у те, що владімір путін готовий буде йти на переговори та на поступки для того, аби завершити війну.

Президент Трамп мав розмову з владіміром путіним минулого тижня, і в ній владімір путін висловив свою зацікавленість у мирі, а президент висловив своє бажання бачити закінчення цього конфлікту таким чином, щоб воно було тривалим і захищало український суверенітет, і щоб це був тривалий мир… Це правильне рішення. Очевидно, що за ним мають послідувати дії, тож наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється

- відповів Рубіо.

Він також наголосив, що попереду ще багато роботи для врегулювання війни в Україні.

"Але я вважаю, що навіть найдовша подорож починається з першого кроку. Побачимо, що буде далі, сподіваюся, щось хороше", - сказав Держсекретар США.

Нагадаємо

Президент України заявив, що путін боїться Трампа, що може підштовхнути його до мирних переговорів. Зеленський також застеріг світ не довіряти заявам російського диктатора, назвавши його вбивцею.

Трамп планує завершити війну рф в Україні до Великодня, але чиновники ЄС очікують інших термінів врегулювання - Bloomberg16.02.25, 20:08 • 42815 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами