Держсекретар США: наступні дні і тижні покажуть, чи хоче путін миру

Наступні кілька днів та тижнів визначать, чи насправді глава кремля владімір путін зацікавлений у мирі в Україні. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News, передає УНН.

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У Рубіо запитали, чи справді він вірить у те, що владімір путін готовий буде йти на переговори та на поступки для того, аби завершити війну.

Президент Трамп мав розмову з владіміром путіним минулого тижня, і в ній владімір путін висловив свою зацікавленість у мирі, а президент висловив своє бажання бачити закінчення цього конфлікту таким чином, щоб воно було тривалим і захищало український суверенітет, і щоб це був тривалий мир… Це правильне рішення. Очевидно, що за ним мають послідувати дії, тож наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється - відповів Рубіо.

Він також наголосив, що попереду ще багато роботи для врегулювання війни в Україні.

"Але я вважаю, що навіть найдовша подорож починається з першого кроку. Побачимо, що буде далі, сподіваюся, щось хороше", - сказав Держсекретар США.

Нагадаємо

Президент України заявив, що путін боїться Трампа, що може підштовхнути його до мирних переговорів. Зеленський також застеріг світ не довіряти заявам російського диктатора, назвавши його вбивцею.

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