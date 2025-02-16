Трамп планує завершити війну рф в Україні до Великодня, але чиновники ЄС очікують інших термінів врегулювання - Bloomberg

Адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам, що хоче домогтися припинення війни рф в Україні до Великодня. Втім деякі чиновники у коментарі Вloomberg зазначили, що хоча цей план є амбітним, але потенційно нереалістичним - набагато ймовірнішим є досягнення результату з врегулювання упродовж усього 2025 року.

Про це пише УНН із посиланням на інформаційну агенцію Bloomberg.

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Президент Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні війни рф в Україні.

Адміністрація новообранного президента США повідомила європейським чиновникам, що хоче забезпечити врегулювання російсько-української війни до Пасхи. Про це повідомляють джерела, ознайомлені з розмовами. Водночас офіційні особи вважають подібні темпи переговорів потенційно нереалістичними, навіть якщо вони розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та росії.

Отримання резолюції до кінця цього року набагато більш імовірне - передає видання Вloomberg.

Стратегія США ризикує зіграти на руку кремлівському диктатору, бо Трамп "віддав значні важелі впливу ще до початку переговорів".

Крістоф Хойсген, голова конференції, в інтерв'ю Оліверу Круку з Bloomberg Television вважає що нинішні спроби більше схожі на умиротворення. "Він відчуває слабкість", додав Хойсген, розмірковуючи про стосунки з російським президентом.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю в соціальних мережах, що він розмовляв із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом про Україну та про те, як створити мир із "європейцями в центрі процесу".

У понеділок Макрон прийме своїх колег із Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії: 17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів провідних європейських країн, які обговорять питання безпеки та оборони на тлі зростаючих викликів у контексті війни рф в Україні.

Очікується обговорення готовності щодо формування миротворчих військ для розміщення їх в Україні.

У команді Трампа тим часом запевнили у коментарях ЗМІ: у США постійно взаємодіють зі своїми українськими колегами, - йдеться зокрема про зустрічі на високому рівні в Мюнхені та Києві, які відбулись нещодавно.

Нагадаємо

пєсков заявив, що після телефонної розмови Трампа з путіним країни вирішуватимуть проблеми через діалог. У кремлі запевняють, що новий діалог буде "про мир" та запрошують Трампа відвідати росію.

Стівен Віткофф разом з радником з нацбезпеки Волтцем вирушають до Саудівської Аравії для переговорів.

Примушення рф до справедливого миру: Зеленський зустрівся із генсеком НАТО у Мюнхені