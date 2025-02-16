Трамп планує завершити війну рф в Україні до Великодня, але чиновники ЄС очікують інших термінів врегулювання - Bloomberg
Київ • УНН
Адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам про плани завершити війну до Великодня. Експерти вважають цей план амбітним, але нереалістичним, очікуючи врегулювання протягом 2025 року.
Адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам, що хоче домогтися припинення війни рф в Україні до Великодня. Втім деякі чиновники у коментарі Вloomberg зазначили, що хоча цей план є амбітним, але потенційно нереалістичним - набагато ймовірнішим є досягнення результату з врегулювання упродовж усього 2025 року.
Про це пише УНН із посиланням на інформаційну агенцію Bloomberg.
Деталі
Президент Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні війни рф в Україні.
Адміністрація новообранного президента США повідомила європейським чиновникам, що хоче забезпечити врегулювання російсько-української війни до Пасхи. Про це повідомляють джерела, ознайомлені з розмовами. Водночас офіційні особи вважають подібні темпи переговорів потенційно нереалістичними, навіть якщо вони розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та росії.
Отримання резолюції до кінця цього року набагато більш імовірне
Стратегія США ризикує зіграти на руку кремлівському диктатору, бо Трамп "віддав значні важелі впливу ще до початку переговорів".
Крістоф Хойсген, голова конференції, в інтерв'ю Оліверу Круку з Bloomberg Television вважає що нинішні спроби більше схожі на умиротворення. "Він відчуває слабкість", додав Хойсген, розмірковуючи про стосунки з російським президентом.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю в соціальних мережах, що він розмовляв із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом про Україну та про те, як створити мир із "європейцями в центрі процесу".
У понеділок Макрон прийме своїх колег із Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії: 17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів провідних європейських країн, які обговорять питання безпеки та оборони на тлі зростаючих викликів у контексті війни рф в Україні.
Очікується обговорення готовності щодо формування миротворчих військ для розміщення їх в Україні.
У команді Трампа тим часом запевнили у коментарях ЗМІ: у США постійно взаємодіють зі своїми українськими колегами, - йдеться зокрема про зустрічі на високому рівні в Мюнхені та Києві, які відбулись нещодавно.
Нагадаємо
пєсков заявив, що після телефонної розмови Трампа з путіним країни вирішуватимуть проблеми через діалог. У кремлі запевняють, що новий діалог буде "про мир" та запрошують Трампа відвідати росію.
Стівен Віткофф разом з радником з нацбезпеки Волтцем вирушають до Саудівської Аравії для переговорів.
Примушення рф до справедливого миру: Зеленський зустрівся із генсеком НАТО у Мюнхені14.02.25, 22:58 • 78259 переглядiв