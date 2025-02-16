Трамп планує завершити війну рф в Україні до Великодня, але чиновники ЄС очікують інших термінів врегулювання - Bloomberg

ukenru
05:23 • 27289 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125554 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184481 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148801 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139959 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117898 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108341 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103028 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143798 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 135055 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 52067 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 63460 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 52088 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 61598 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 60375 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 143798 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 142764 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 276570 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 305391 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 241225 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 18225 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 60814 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112101 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135055 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117335 перегляди
Актуальне
Трамп планує завершити війну рф в Україні до Великодня, але чиновники ЄС очікують інших термінів врегулювання - Bloomberg

Трамп планує завершити війну рф в Україні до Великодня, але чиновники ЄС очікують інших термінів врегулювання - Bloomberg

Київ • УНН

 • 42815 перегляди

Адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам про плани завершити війну до Великодня. Експерти вважають цей план амбітним, але нереалістичним, очікуючи врегулювання протягом 2025 року.

Адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам, що хоче домогтися припинення війни рф в Україні до Великодня. Втім деякі чиновники у коментарі Вloomberg зазначили, що хоча цей план є амбітним, але потенційно нереалістичним - набагато ймовірнішим є досягнення результату з врегулювання упродовж усього 2025 року.

Про це пише УНН із посиланням на інформаційну агенцію Bloomberg.

Деталі

Президент Дональд Трамп наполягає на швидкому припиненні війни рф в Україні. 

Адміністрація новообранного президента США повідомила європейським чиновникам, що хоче забезпечити врегулювання російсько-української війни до Пасхи. Про це повідомляють джерела, ознайомлені з розмовами. Водночас офіційні особи вважають подібні темпи переговорів потенційно нереалістичними, навіть якщо вони розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та росії.

Отримання резолюції до кінця цього року набагато більш імовірне

 - передає видання Вloomberg.

Стратегія США ризикує зіграти на руку кремлівському диктатору, бо Трамп "віддав значні важелі впливу ще до початку переговорів". 

Крістоф Хойсген, голова конференції, в інтерв'ю Оліверу Круку з Bloomberg Television вважає що нинішні спроби більше схожі на умиротворення. "Він відчуває слабкість", додав Хойсген, розмірковуючи про стосунки з російським президентом.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у неділю в соціальних мережах, що він розмовляв із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом про Україну та про те, як створити мир із "європейцями в центрі процесу".

У понеділок Макрон прийме своїх колег із Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії: 17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів провідних європейських країн, які обговорять питання безпеки та оборони на тлі зростаючих викликів у контексті війни рф в Україні.

Очікується обговорення готовності щодо формування миротворчих військ для розміщення їх в Україні.

У команді Трампа тим часом запевнили у коментарях ЗМІ: у США постійно взаємодіють зі своїми українськими колегами, - йдеться зокрема про зустрічі на високому рівні в Мюнхені та Києві, які відбулись нещодавно. 

Нагадаємо

пєсков заявив, що після телефонної розмови Трампа з путіним країни вирішуватимуть проблеми через діалог. У кремлі запевняють, що новий діалог буде "про мир" та запрошують Трампа відвідати росію.

Стівен Віткофф разом з радником з нацбезпеки Волтцем вирушають до Саудівської Аравії для переговорів.

Примушення рф до справедливого миру: Зеленський зустрівся із генсеком НАТО у Мюнхені14.02.25, 22:58 • 78259 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
mokhammed-bin-salmanМохаммед бін Салман
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
daniiaДанія
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
ispaniiaІспанія
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
nimechchynaНімеччина
niderlandyНідерланди
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами