Трамп планирует завершить войну рф в Украине до Пасхи, но чиновники ЕС ожидают других сроков урегулирования - Bloomberg
Киев • УНН
Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам о планах завершить войну до Пасхи. Эксперты считают этот план амбициозным, но нереалистичным, ожидая урегулирования в течение 2025 года.
Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения войны рф в Украине до Пасхи. Впрочем некоторые чиновники в комментарии Вloomberg отметили, что хотя этот план является амбициозным, однако потенциально нереалистичным - гораздо более вероятным является достижение результата по урегулированию в течение всего 2025 года.
Об этом пишет УНН со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.
Детали
Президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны рф в Украине.
Администрация новоизбранного президента США сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить урегулирование российско-украинской войны до Пасхи. Об этом сообщают источники, знакомые с разговорами. В то же время официальные лица считают подобные темпы переговоров потенциально нереалистичными, даже если они начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных чиновников США и России.
Получение резолюции до конца этого года гораздо более вероятно
Стратегия США рискует сыграть на руку кремлевскому диктатору, потому что Трамп "отдал значительные рычаги влияния еще до начала переговоров". Кристоф Хойсген, председатель конференции, в интервью Оливеру Круку из Bloomberg Television считает, что нынешние попытки больше похожи на умиротворение. "Он чувствует слабость", добавил Хойсген, размышляя об отношениях с российским президентом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье в социальных сетях, что он разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом об Украине и о том, как создать мир с "европейцами в центре процесса".
В понедельник Макрон примет своих коллег из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании: 17 февраля в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран, которые обсудят вопросы безопасности и обороны на фоне растущих вызовов в контексте войны рф в Украине.
Ожидается обсуждение готовности по формированию миротворческих войск для размещения их в Украине.
В команде Трампа тем временем заверили в комментариях СМИ: в США постоянно взаимодействуют со своими украинскими коллегами, - речь идет в частности о встречах на высоком уровне в Мюнхене и Киеве, которые состоялись недавно.
Напомним,
Песков заявил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным страны будут решать проблемы через диалог. В кремле уверяют, что новый диалог будет "о мире" и приглашают Трампа посетить Россию.
Стивен Уиткофф вместе с советником по нацбезопасности Уолтцем отправляются в Саудовскую Аравию для переговоров.
Принуждение рф к справедливому миру: Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене14.02.25, 22:58 • 77342 просмотра