Трамп планирует завершить войну рф в Украине до Пасхи, но чиновники ЕС ожидают других сроков урегулирования - Bloomberg

Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения войны рф в Украине до Пасхи. Впрочем некоторые чиновники в комментарии Вloomberg отметили, что хотя этот план является амбициозным, однако потенциально нереалистичным - гораздо более вероятным является достижение результата по урегулированию в течение всего 2025 года.

Об этом пишет УНН со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Детали

Президент Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны рф в Украине.

Администрация новоизбранного президента США сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить урегулирование российско-украинской войны до Пасхи. Об этом сообщают источники, знакомые с разговорами. В то же время официальные лица считают подобные темпы переговоров потенциально нереалистичными, даже если они начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных чиновников США и России.

Получение резолюции до конца этого года гораздо более вероятно - передает издание Вloomberg.

Стратегия США рискует сыграть на руку кремлевскому диктатору, потому что Трамп "отдал значительные рычаги влияния еще до начала переговоров". Кристоф Хойсген, председатель конференции, в интервью Оливеру Круку из Bloomberg Television считает, что нынешние попытки больше похожи на умиротворение. "Он чувствует слабость", добавил Хойсген, размышляя об отношениях с российским президентом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье в социальных сетях, что он разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом об Украине и о том, как создать мир с "европейцами в центре процесса".

В понедельник Макрон примет своих коллег из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании: 17 февраля в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран, которые обсудят вопросы безопасности и обороны на фоне растущих вызовов в контексте войны рф в Украине.

Ожидается обсуждение готовности по формированию миротворческих войск для размещения их в Украине.

В команде Трампа тем временем заверили в комментариях СМИ: в США постоянно взаимодействуют со своими украинскими коллегами, - речь идет в частности о встречах на высоком уровне в Мюнхене и Киеве, которые состоялись недавно.

Напомним,

Песков заявил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным страны будут решать проблемы через диалог. В кремле уверяют, что новый диалог будет "о мире" и приглашают Трампа посетить Россию.

Стивен Уиткофф вместе с советником по нацбезопасности Уолтцем отправляются в Саудовскую Аравию для переговоров.

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