Париж скликає лідерів Європи на переговори про підтримку України

17 лютого у Парижі відбудеться зустріч лідерів провідних європейських країн, які обговорять питання безпеки та оборони на тлі зростаючих викликів у контексті війни в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю радіостанції France Inter, передає УНН з посиланням на Le Figaro.

Президент Республіки завтра збере провідні європейські країни для обговорення питань європейської безпеки - зазначив Барро, не уточнивши, які саме держави братимуть участь у "робочій зустрічі".

Ця ініціатива стала відповіддю на неоднозначні заяви адміністрації президента США Дональда Трампа, які викликали стурбованість серед європейських союзників України.

Трамп натякнув, що ключем до потенційного миру є перш за все домовленість між ним і президентом росії владіміром путіним. Але про важливу роль у процесі для політичного керівництва України та країн Європейського Союзу поки не йдеться.

Українці ніколи не зупиняться, доки не будуть впевнені, що запропонований мир буде стійким і що вони отримають гарантії безпеки - підкреслив Жан-Ноель Барро.

За його словами, саме європейські країни готові взяти на себе надання таких гарантій.

Хто надасть ці гарантії? Це зроблять європейці - наголосив він, запевнивши, що ЄС обов’язково братиме участь у переговорах щодо припинення війни.

Агресивні заяви з Вашингтона Зустріч у Парижі відбудеться наступного дня після Мюнхенської конференції з безпеки, де увагу привернув виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Американський політик розкритикував ЄС, звинувативши його у "порушенні свободи слова" та натякнув на можливість переговорів щодо України без участі європейських держав.

Нам не потрібні чужі уроки щодо свободи слова… Ми повинні позбутися комплексів меншовартості і не дозволимо себе залякати - відповів на ці заяви Жан-Ноель Барро.

Французький міністр також застеріг від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи європейських країн, особливо напередодні парламентських виборів у Німеччині. Він назвав "безумовно неприйнятними" слова Ванса, який розкритикував традиційні німецькі партії за створення так званого "санітарного кордону" проти ультраправої AfD.

Ми захищатимемо нашу демократію та наш публічний дискурс, адже це наш найбільший скарб, хоч він і є крихким - підсумував Барро.

Європа шукає єдність перед викликами Запланована зустріч у Парижі має стати платформою для напрацювання спільних рішень, зокрема й щодо військової та політичної підтримки України.

Лише українці можуть вирішити, коли припинити боротьбу, і ми підтримуватимемо їх доти, доки вони не ухвалять таке рішення - заявив Барро.

Він наголосив, що стратегія підтримки України має залишатися незмінною, попри зміну політичних пріоритетів деяких союзників.

Нагадаємо

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європа повинна брати активну участь у переговорах щодо завершення війни в Україні.