Париж созывает лидеров Европы на переговоры о поддержке Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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17 февраля в Париже состоится встреча лидеров европейских стран по безопасности и обороне Украины. Встреча стала ответом на заявления США и попыткой Европы взять на себя гарантии безопасности для Украины.

17 февраля в Париже состоится встреча лидеров ведущих европейских стран, которые обсудят вопросы безопасности и обороны на фоне растущих вызовов в контексте войны в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радиостанции France Inter, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Президент Республики завтра соберёт ведущие европейские страны для обсуждения вопросов европейской безопасности

- отметил Барро, не уточнив, какие именно государства будут участвовать в «рабочей встрече».

Эта инициатива стала ответом на неоднозначные заявления администрации президента США Дональда Трампа, которые вызвали обеспокоенность среди европейских союзников Украины.

Трамп намекнул, что ключом к потенциальному миру является прежде всего договоренность между ним и президентом России Владимиром Путиным. Но о важной роли в процессе для политического руководства Украины и стран Европейского Союза пока речь не идет.

Украинцы никогда не остановятся, пока не будут уверены, что предложенный мир будет устойчивым и что они получат гарантии безопасности

-  подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

По его словам, именно европейские страны готовы взять на себя предоставление таких гарантий.

Кто предоставит эти гарантии? Это сделают европейцы

- подчеркнул он, заверив, что ЕС обязательно будет участвовать в переговорах о прекращении войны.

Агрессивные заявления из Вашингтона Встреча в Париже состоится на следующий день после Мюнхенской конференции по безопасности, где внимание привлекло выступление вице-президента США Джей Ди Венса.

Американский политик раскритиковал ЕС, обвинив его в «нарушении свободы слова» и намекнул на возможность переговоров по Украине без участия европейских государств.

Нам не нужны чужие уроки по свободе слова... Мы должны избавиться от комплексов неполноценности и не позволим себя запугать

- ответил на эти заявления Жан-Ноэль Барро.

Французский министр также предостерег от любых попыток вмешательства во внутренние дела европейских стран, особенно накануне парламентских выборов в Германии. Он назвал «безусловно неприемлемыми» слова Ванса, который раскритиковал традиционные немецкие партии за создание так называемого «санитарного кордона» против ультраправой AfD.

Мы будем защищать нашу демократию и наш публичный дискурс, ведь это наше самое большое сокровище, хотя оно и хрупкое

- подытожил Барро.

Европа ищет единство перед вызовами Запланированная встреча в Париже должна стать платформой для выработки совместных решений, в том числе и по военной и политической поддержке Украины.

Только украинцы могут решить, когда прекратить борьбу, и мы будем поддерживать их до тех пор, пока они не примут такое решение

-  заявил Барро.

Он подчеркнул, что стратегия поддержки Украины должна оставаться неизменной, несмотря на изменение политических приоритетов некоторых союзников.

Напомним,

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европа должна принимать активное участие в переговорах по завершению войны в Украине. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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