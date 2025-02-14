Принуждение рф к справедливому миру: Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с Генсеком НАТО на полях Мюнхенской конференции. Стороны обсудили координацию со странами Альянса и оборонные потребности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
По данным ОП, лидеры обсудили координацию со странами - членами Альянса для формирования общей позиции по окончанию войны и принуждения россии к приближению справедливого и длительного мира. Если не остановить государство-агрессора сейчас, позже оно может стать угрозой для любой из стран НАТО.
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Отдельно Президент отметил, что одним из условий окончания войны должны быть надежные гарантии безопасности.
Зеленский также поблагодарил за неизменную поддержку Украины и отметил важность проведенных в Брюсселе заседаний в формате "Рамштайн" и Совета Украина - НАТО. Киев рассчитывает, что все принятые решения будут реализованы как можно быстрее.
Кроме того, во время встречи обсудили оборонные потребности украинских воинов, в частности в артиллерии.
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