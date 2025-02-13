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Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирных договоренностей - Рютте

Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирных договоренностей - Рютте

Киев  •  УНН

 • 10348 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не давал обещаний о членстве Украины в рамках мирных договоренностей с ha. Обсуждаются 5-10 вариантов гарантий безопасности для Украины.

Страны НАТО взяли на себя обязательства относительно будущего членства Украины в Альянсе, но Украине никогда не обещали, что она станет членом НАТО в рамках договоренностей о мире с hоссией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга, передает УНН.

Вы знаете, в Вашингтоне НАТО взял на себя обязательства относительно будущего членства Украины в НАТО, но не было конкретно согласования, когда переговоры начнутся по миру и они завершатся, завершатся точно членством НАТО. Это может быть, но это не было четко так указано. Я постоянно говорил о том, что независимо от результатов, мы должны обеспечить то, чтобы Владимир Путин никогда не попытался напасть на Украину. Это критически важно 

- сказал Рютте.

Он отметил, что вчера было обсуждено 5-10 вариантов, каким образом обеспечить гарантии безопасности для Украины, но "никогда Украине не было обещано, что в рамках договоренности о мире будет членство НАТО".

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры с РФ завершатся только при условии долгосрочного результата. Он опроверг мнение о слабой позиции Украины и подчеркнул важность ее поддержки Западом.

Павел Башинский

Павел Башинский

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