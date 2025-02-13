Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирных договоренностей - Рютте

Страны НАТО взяли на себя обязательства относительно будущего членства Украины в Альянсе, но Украине никогда не обещали, что она станет членом НАТО в рамках договоренностей о мире с hоссией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга, передает УНН.

Вы знаете, в Вашингтоне НАТО взял на себя обязательства относительно будущего членства Украины в НАТО, но не было конкретно согласования, когда переговоры начнутся по миру и они завершатся, завершатся точно членством НАТО. Это может быть, но это не было четко так указано. Я постоянно говорил о том, что независимо от результатов, мы должны обеспечить то, чтобы Владимир Путин никогда не попытался напасть на Украину. Это критически важно